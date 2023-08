Lukaku alla Roma, accordo e clausola: cifra choc

Lukaku alla Roma, accordo totale con il Chelsea, ma spunta la clausola choc sul contratto: la cifra è clamorosa

Si infiamma improvvisamente il calciomercato in entrata dei giallorossi, dopo che i Friedkin sono volati a Londra per chiudere quello che potrebbe essere l’affare che darà una svolta alla stagione della Roma, cominciata con non poche difficoltà.

L’esordio stagionale ha visto la squadra di Mourinho essere fermata sul 2-2 davanti al proprio pubblico dalla Salernitana, che si aggrappa ad un super Candreva, che segna due gol uno più bello dell’altro, mentre la seconda partita di questo campionato è andata anche peggio.

Pellegrini e compagni si sono dovuti arrendere davanti ad un Verona che è stato bravissimo a sfruttare i pochi errori della retroguardia giallorossa, ma soprattutto nello sfruttare i contropiedi, come nel gol del momentaneo raddoppio gialloblu.

Romelu Lukaku quindi avrà la pressione di portare un nuovo entusiasmo, non solo tra i tifosi, ma anche nello spogliatoio, dopo che la squadra ha conquistato un solo punto nei due match disputati, ma quello che ha fatto rimanere tutti senza parole sono le clausola a sorpresa sul nuovo contratto del belga.

A Roma è già Lukaku-mania, con il belga che si appresta nella giornata di domani a svolgere finalmente le visite mediche nella capitale, per poi apporre la forma al contratto che lo porterà di nuovo sotto alla corte di José Mourinho, che lo ha già allenato sia al Chelsea che al Manchester United.

Il belga andrebbe a formare una coppia da sogno con il campione del mondo Paulo Dybala, un tandem d’attacco che potrebbe garantire non solo i gol, ma tanta sostanza e tanta qualità nella trequarti avversaria, grazie all’estro dell’argentino e allo strapotere fisico dell’ex Inter.

Interesting detail in Lukaku deal – other than dropping his wages for the year at Roma and further two years of his Chelsea contract, Chelsea have also written a £37million release clause into his new contract variation. Sets the price if he does well at Roma this season #cfc

— Matt Law (@Matt_Law_DT) August 28, 2023