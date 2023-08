Lukaku è della Roma: visite mediche e firma

Lukaku è della Roma, dopo una lunghissima trattativa il belga è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto

Sono ore decisive per il futuro a breve termine della società giallorossa, che si aggrappa al colpo sulla sirena per rilanciare le sorti della stagione. Una brutta partenza quella della Roma, che costringe la squadra di Mourinho a dover inseguire un posto in Champions League sin dalla prima gara.

È una squadra con dei limiti, ma che potrebbe dire ancora la sua per quanto riguarda il quarto posto, soprattutto con l’imminente arrivo dell’attaccante belga in uscita dal Chelsea. Questo inizio di stagione però pone dubbi su un altro reparto, ovvero la difesa, che ha già concesso quattro gol nelle prime due uscite di Serie A.

In particolare a preoccupare è la condizione di Rui Patricio, che sui social i tifosi identificano come l’ombra di se stesso, e di quel portiere affidabile che era appena due stagioni fa. Nonostante le mille difficoltà riscontrate sul mercato potrebbe esserci un tentativo per sostituire il portoghese, tuttavia l’imminente chiusura dell’affare Lukaku potrebbe far riscontrare più problemi del previsto, nel frattempo l’ex Inter è atteso nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto.

Lukaku è della Roma: il belga atteso per visite mediche e firma sul contratto

Romelu Lukaku è uno di quei calciatori in grado di fare la differenza, lo ha ampiamente dimostrato nel nostro campionato con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto uno scudetto da assoluto protagonista.

Come per lo scorso anno era necessario un colpo che riportasse una ventata d’entusiasmo nell’ambiente romanista, con i ragazzi della Curva Sud rimasti come unico baluardo a sostenere la rosa nella moltitudine di fischi che hanno accompagnato diversi calciatori giallorossi, tra cui Kristensen e Spinazzola.

Sul mercato in entrata sono ore caldissime, secondo le ultime notizie l’accordo tra il calciatore e i giallorossi sarebbe stato formalizzato a circa 7,5 milioni di euro annui, così come quello con il Chelsea, sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni più bonus. Il calciatore aspetta solo l’ok per potersi trasferire a Roma e svolgere le visite mediche di rito, poi l’ultimo tassello, ovvero la firma sul contratto, così i tifosi romanisti potranno dare ufficialmente il benvenuto al tanto agognato bomber, Lukaku dovrebbe atterrare dunque domani pomeriggio nella capitale per cominciare la sua nuova avventura in maglia giallorossa.