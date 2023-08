Cessione Roma last minute: così vola in Turchia

Calciomercato Roma, l’effetto domino potrebbe portarlo lontano dalla Capitale. Dalla Turchia fanno sul serio: lo scenario.

Non ancora esaurito l’effetto Lukaku, che domani sarà accolto dal bagno di folla dei tifosi della Roma che accorreranno in massa all’aeroporto di Ciampino, la Roma non ha terminato la sua campagna acquisti.

Oltre a possibili sviluppi in difesa (la pista Sarr potrebbe prendere improvvisamente quota), i giallorossi devono fare i conti con il rebus rappresentato dalle corsie esterne. Soprattutto sulla fascia destra, infatti, non sono esclusi colpi di scena. L’acquisto di Kristensen, infatti, ha inevitabilmente ribaltato le gerarchie; sebbene l’ex Leeds fino a questo momento non si sia reso protagonista di prestazioni trascendentali, ha dalla sua il fattore tempo. Discorso diverso, invece, per Karsdorp e Celik: qualora dovessero arrivare offerte convincenti sia per l’olandese che per il turco, infatti, si potrebbero creare le condizioni per una cessione last minute.

Calciomercato Roma, il Galatasaray irrompe su Celik: lo scenario

A tal proposito non possono essere trascurati gli ultimi rumours che trapelano dalla Turchia. Secondo quanto evidenziato da Fotomac, infatti, sulle tracce di Celik avrebbe fatto prepotentemente irruzione il Galatasaray. Il club giallorosso, infatti, avrebbe individuato nel laterale destro della Roma il rinforzo ideale per incrementare il tasso tecnico dell’organico a disposizione di Buruk.

Una pista da monitorare con attenzione. Non è la prima volta, infatti, che Celik viene accostato ad un club turco. Circa un mese fa, infatti, anche il Fenerbahçe ha cominciato a tessere la tela per capire la fattibilità dell’operazione ma difronte alla volontà della Roma di non cedere in prestito l’ex laterale del Lille, l’affare si è arenato. L’inserimento del Galatasaray, autore di una campagna acquisti importante sotto tutti i punti di vista, potrebbe segnare una nuova pagina della storia d’amore piuttosto tormentata tra Celik e la Roma. Staremo a vedere cosa succederà.