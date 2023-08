Lukaku alla Roma: annuncio ufficiale, presentazione e Milan nel mirino

Lukaku alla Roma, annuncio ufficiale, presentazione, e anche il Milan nel mirino. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Lukaku è un giocatore della Roma. Finalmente. Quella che ha visto coinvolti, alla fine, tutti i vertici del club giallorosso, è stata una trattativa estenuante. Ma nel momento in cui si sono mossi tutti, allora si è avuta la sensazione che la soluzione si stava trovando, soprattutto perché la volontà di tutte le parti era quella di andare a dama.

E allora ecco che oggi il centravanti belga, ex Inter, ma tesserato del Chelsea, atterrerà nella Capitale con un aereo privato che in cabina di comando vedrà Dan Friedkin e che toccherà terra intorno alle 17 all’aeroporto di Ciampino. Poi visite mediche e poi la firma sul contratto. Con l’ufficialità dell’acquisto che dovrebbe arrivare non subito. Almeno stando a quelle che sono le voci che arrivano dall’Inghilterra, e soprattutto dal giornalista del Telegraph Matt Law.

Lukaku alla Roma, ecco le ultime

Dovrebbe essere domani, a quanto trapela, il giorno dell’annuncio ufficiali di Romelu Lukaku. Sì, non oggi: la giornata odierna sarà dedicata solamente alla parte burocratica propedeutica all’annuncio. Quella di mercoledì sarà la giornata da segnare in rosso sul calendario, e magari anche capire dove e come verrà presentato il nuovo attaccante della Roma, quello che deve regalare i gol a Mourinho.

L’anno scorso, puntando su quest’ultimo aspetto, Dybala è stato presentato al Colosseo Quadrato, all’Eur, davanti a 10mila tifosi festanti. Potrebbe andare anche questa volta in questo modo, sì, più o meno i tifosi giallorossi pronti ad accogliere il giocatore possono essere questo numero.

Infine, qualora domani dovesse realmente arrivare l’annuncio ufficiale, la questione relativa alla sua presenza contro il Milan potrebbe essere presa in considerazione. Magari Mou lo potrebbe convocare per la sua prima uscita ufficiale in giallorosso. Ma certo in campo, visto che si è allenato con l’Under 21 del Chelsea in questi ultimi mesi, difficilmente ci potrebbe andare. Ma potrebbe essere l’occasione per vederlo la prima volta all’Olimpico.