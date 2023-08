Visite mediche e firma: la Roma incassa in Serie A

Visite mediche fissate: incassa anche la Roma con questo affare chiuso in Serie A. Domani i controlli di rito prima dell’annuncio ufficiale

Ancora un incasso per Pinto, che abbiamo capito che quando c’è da lavorare sotto questo aspetto è uno dei migliori in circolazione. Si può criticare, e molti lo fanno, il gm giallorosso che si occupa del mercato, ma con i pochi soldi a disposizione e con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, sta riuscendo in quelli che sono diversi colpi. Sia in entrata, sia in uscita.

Lo scorso anno, ad esempio, Riccardo Calafiori è andato al Basilea. E nel momento della firma del contratto la Roma si è tenuta una percentuale sulla futura rivendita. Adesso l’esterno mancino, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, sarebbe ad un passo dal Bologna, tant’è che sono già state fissate le visite mediche per la giornata di domani.

Calafiori al Bologna, ecco quanto incassa la Roma

E quanto incassa Pinto? Una percentuale davvero importante: l’accordo infatti prevedeva il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Non saranno tantissimi soldi, ma un incasso Pinto lo piazzerà comunque in questi ultimi giorni di mercato. Insomma, dopo Zaniolo, che passando al West Ham ha regalato anche qualcosa alla Roma, ed è l’ultimo della serie, adesso quest’altro introito che non può fare altro che far sorridere i Friedkin.

Siamo ai dettagli quindi, con la Roma che incasserà in tutto come detto il 40% dei 4milioni più bonus per il passaggio a titolo definitivo. Nelle casse giallorosse quindi entreranno 1,6milioni di euro. Che forse possono servire per quello che potrebbe un ultimo regalino per Mourinho. Magari un portiere oppure un difensore.