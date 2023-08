Calciomercato Roma, lo vogliono i bianconeri: doppio assalto

Il club vuole mettere le mani su un calciatore affiancato alla Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, ormai agli sgoccioli

Mancano solo 48 ore alla fine del calciomercato in Italia, con venerdì 1° settembre ultimo giorno disponibile per registrare i contratti dei nuovi calciatori. La Roma è riuscita a presentare in Lega l’accordo con Romelu Lukaku, che è diventato ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Mourinho ha ottenuto così il nuovo attaccante che aspettava sin da prima dell’inizio del calciomercato estivo.

Ora finalmente, dopo settimane di attesa, il nuovo attaccante è approdato nella Capitale con i tifosi romanisti che hanno riservato a Big Rom un’accoglienza tutta speciale. La questione attaccante è stata risolta anche con l’arrivo di Sardar Azmoun, che va a completare il reparto offensivo della rosa.

Le prime partite di Serie A, però, non hanno dato segnali molto positivi. Con la Salernitana e con l’Hellas Verona sono stati evidenziati alcuni errori difensivi e alcuni limiti degli esterni a tutta fascia. Contro la Salernitana Candreva è riuscito a segnare due gol quasi indisturbato, con il primo a giro che è stato possibile grazie allo spazio lasciato da Chris Smalling. Il secondo, invece, è stato un bel sinistro sul secondo palo dopo essere stato lasciato da solo dall’esterno alto.

Calciomercato Roma, il Fulham vuole Sarr

Proprio per sistemare la situazione nel reparto arretrato, dove è stato ceduto Roger Ibanez in Arabia per circa 35 milioni, Pinto ha cominciato a guardarsi intorno per individuare eventuali colpi di calciomercato in questi ultimi giorni a disposizione.

Uno di questi giocatori che potrebbe approdare a basso prezzo nonostante la finestra ufficiale delle trattative sia agli sgoccioli è Malang Sarr. Il difensore del Chelsea non fa parte della rosa dei Blues tanto che Pochettino si è dimenticato di lui in una conferenza stampa di pochi giorni fa. La sua partenza è vicina e, come conferma footmercato,net su di lui ci sono diversi club. Quelli che comandano la corsa sono il Fulham e il Nottingham Forrest, ma sulle sue tracce ci sono anche altre squadre dall’Inghilterra. Il calciatore potrebbe lasciare Londra a titolo gratuito.