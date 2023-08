Calciomercato Roma, rush finale Pinto per la difesa

Calciomercato Roma, non solo Sergio Ramos o Bonucci per la difesa: ecco quelle che potrebbero essere le prossime decisioni di Pinto.

L’attesa principale delle ultime ore e dei recenti giorni ha certamente interessato la posizione di Romelu Lukaku, protagonista di un’estate a dir poco particolare e singolare, iniziata con la quasi certa permanenza a Milano e proseguita poi sui binari di un’attesa e di una serie di capovolgimenti che hanno coinvolto anche le avances arabe.

La decisione finale del belga è alla fine ricaduta sul club giallorosso, distintosi per corteggiamenti e diplomazie concrete soprattutto in quest’ultima settimana di agosto, durante la quale il prossimo numero 90 di Mourinho e Azmoun hanno rappresentato due pedine aggiunte da Pinto allo scacchiere capitolino. L’obiettivo è quello di migliorare in modo veemente le risorse offensive della squadra ma in queste ultime ore di mercato sono tutt’altro che da escludersi novità anche su altri fronti.

Calciomercato Roma, non solo Sergio Ramos: chi può arrivare in difesa

Le difficoltà palesate da Rui Patricio, ad esempio, hanno giustificato i cori e le esortazioni dei tifosi nei confronti diel gm alla ricerca di un nuovo portiere, per la quale il tempo a disposizione è sempre meno importante. Valutazioni attente sono poi da diverso tempo condotte anche sul fronte difensivo, apparso meno coeso e solido dello scorso anno.

L’assenza di Ibanez e il non ancora totale inserimento di Ndicka potrebbero non escludere valutazioni e affondi finali in questa parentesi ultima di calciomercato, per la quale la Roma sembrerebbe essere orientata su diverse tipologie di scenari. Il nome più caldo di questa fase finale europea di mercato resta quello di Sergio Ramos, sul quale c’è però il concreto e serissimo interesse di un Galatasaray che potrebbe a breve divenire una delle tappe finalissime della gloriosa carriera dello spagnolo.

Restando nel campo degli elementi più esperti, la situazione Bonucci non è stata certamente ignorata su ambedue le sponde del Tevere nel corso di queste ultime settimane ma è al momento un terreno non in grado di stimolare in modo veemente le attenzioni degli addetti ai lavori giallorossi. Non sono da escludersi, infine, arrivi di profili futuribili e dalla data di nascita molto meno avanzata rispetto agli ex Real Madrid e Juventus.

L’esclusiva di Calciomercato.it, ad esempio, ha parlato nelle scorse ore dell’interesse per Eric Garcia, in uscita dal Barcellona e potenzialmente destinato ad una nobile contesa in Serie A che abbraccia la stessa Roma, consapevole di aver aiutato non poco Mourinho con l’ingaggio di Lukaku e altrettanto conscia dell’ottimo lavoro in uscita condotto a partire dal mese di giugno.

Per Pinto e colleghi, adesso, il tempo a disposizione è sempre meno ma un’autentica ciliegina sulla torta, finalizzata a migliorare e integrare ulteriormente la rosa, non può a questo punto scartarsi ed escludersi aprioristicamente.