Il Ballo degli esterni: Roma e Milan contro pure sul mercato

Il Ballo degli esterni: domani c’è Roma-Milan all’Olimpico ma i rossoneri sfidano Pinto anche sul mercato. Ecco quello che potrebbe succedere negli ultimi giorni

Le ultime ore di mercato sono sempre quelle affascinanti. Lo sappiamo. Può davvero succedere di tutto. E anche la Roma avrebbe in mente qualche idea: un difensore, ad esempio, visto che per il portiere non ci sono novità e non ce ne saranno, si andrà avanti con Rui Patricio.

Poi, ovviamente, ci sono da valutare altre situazioni: qualora infatti Spinazzola dovesse partire – su di lui nei giorni scorsi si è mosso il Manchester United – allora Pinto sarebbe quasi costretto a trovare un sostituto. E il nome che il portoghese avrebbe individuato è quello di Sosa dello Stoccarda. Certo, sul giocatore, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina non ci sarebbe solamente il club capitolino, ma in caso di uscita di Ballo-Tourè, ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli, che ha un accordo col Werder Brema, ma manca quella tra i club, potrebbe arrivare un forte pressing del club di Pioli.

Il Ballo degli esterni, Sosa nel mirino dei rossoneri

Sosa è un nome che è scritto sul taccuino di Pinto da un poco di tempo. E l’idea è tornata forte appunto per quello che potrebbe essere un addio last minute di Spinazzola. Difficile, ovviamente, ma non impossibile alle giuste cifre.

Ma questo interesse dei rossoneri potrebbe anche cambiare le carte in tavola per la Roma che potrebbe anche decidere per non restare con il solo Zalewski sulla corsia mancina, di bloccare ogni tipo di operazione. Vedremo. Come detto prima può succedere di tutto in queste ultime ore di trattative. Poi sarà solamente storia.