Lukaku è pronto per Roma-Milan: il piano gara di Mourinho

Roma-Milan, decide Lukaku se giocare, e tutto dipende dall’allenamento di oggi l’ultimo prima dei rossoneri. Mourinho pronto a lanciarlo

Lukaku gioca. Non dal primo minuto, ovviamente. Ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il centravanti belga che ieri si è allenato in maniera individuale non sta poi così male fisicamente nonostante inqueta lunga estate abbia lavorato da solo e con i ragazzini del Chelsea. E se lo staff tecnico di Mourinho si aspettava un ragazzo leggermente affaticato dopo il lavoro sul campo, si è dovuto ricredere. Così male non sta.

Ed ecco che quella tentazione che vi raccontavamo ieri adesso è reale. Sì, perché se ieri spiegavamo che Mou lo avrebbe voluto portare almeno in panchina – e ormai di dubbi su questo non sembrano esserci – adesso l’obiettivo è quello di regalargli uno spezzone finale di partita contro il Milan, una delle vittime preferite di Big Rom: nelle ultime 8 uscite contro i rossoneri Lukaku ha timbrato il cartellino per 5 volte.

Roma-Milan, Lukaku in campo

Oggi Mourinho lo aggregherà al gruppo nell’ultimo allenamento prima del Milan, forse la squadra più in forma al momento, che domani sera si presenterà all’Olimpico per la terza giornata di campionato prima della sosta. E dalle sensazioni che sentirà Romelu, dallo sguardo, si deciderà insieme se regalare uno spezzone alla squadra, in quella zona di campo dove, dall’inizio, dovrebbero esserci Belotti ed El Shaarawy. In ogni caso, la voglia di Big Rom, dopo un’estate passata a guardare gli altri, è troppo forte per dire di non sentirsela di giocare.

Si va quindi verso il debutto, con un solo allenamento con i compagni, una cosa che Mourinho nel corso della sua carriera ha già fatto, in Italia, quando sedeva ovviamente sulla panchina dell’Inter. A pochi giorni dal derby e dalla chiusura del mercato gli presero Sneijder, che non è che era così in grandissima forma. Ma lui senza paura, anche perché sa giocare con le emozioni dei tifosi, lo mandò in campo senza nessun problema. Era il derby, quindi proprio contro il Milan. Chissà, magari domani si potrebbe rivivere la stessa cosa.