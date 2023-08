Nuovo spiraglio Roma: rientro Dybala, la decisione è arrivata

Verso Roma-Milan: il tema riguarda il possibile recupero di Paulo Dybala sta calamitando le attenzioni della vigilia in casa giallorossa.

Dopo il solo punto conquistato nelle prime due uscite stagionali contro Salernitana ed Hellas Verona, la Roma di José Mourinho non vuole più permettersi passi falsi. Aouar e compagni intendono lanciare un messaggio immediato per rispondere subito alla concorrenza.

A tal proposito la sfida con il Milan si carica di un peso specifico non indifferente. I rossoneri, reduci dalle due vittorie consecutive all’esordio, vivono uno stato di forma importanza. Galvanizzati dall’acquisto di Romelu Lukaku, ufficializzato pochi minuti fa, i giallorossi vivono queste ore di vigilia con il rebus legato al possibile rientro di Paulo Dybala in vista della sfida con il Milan non ancora sciolto.

Come riferito da Angelo Mangiante, quest’oggi Dybala si è allenato in gruppo. Una notizia importante a poche ore al fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, in programma domani sera alle 20.45. Ricordiamo che dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra patito la settimana scorsa al ‘Bentegodi’, quello di Dybala è stato il primo allenamento settimanale con il gruppo. Starà a Mourinho decidere se convocare la ‘Joya’, al quale potrebbe essere concesso uno scampolo di partita oppure decidere di optare per un approccio più conservativo. Fermo restando che in panchina comincerà a scaldare i motori anche Big Rom…