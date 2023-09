Pausa Nazionali, UFFICIALE: doppia convocazione in casa Roma

Non solo Lukaku, nuova convocazione UFFICIALE in Nazionale tra le fila della Roma. Ecco quando giocherà, tutti gli aggiornamenti.

Il momento attuale dei giallorossi resta certamente tra i più complicati e ardui del recente passato, alla luce delle difficoltà palesate da Smalling e compagni nel corso di queste prime tre uscite di campionato.

Il solo punto racimolato contro Salernitana, Hellas Verona e Milan rappresenta un bottino misero nonché un emblematico segnale delle asperità fin qui incontrate dagli uomini di Mourinho, attesi da una sosta che, almeno nelle speranze dei tifosi, potrà aiutare non poco a ritrovare forma e condizione, oltre che a lavorare sulle tante imperfezioni emerse.

Il buon impatto di Lukaku è certamente annoverabile tra i fattori dai quali provare a ripartire, unitamente però alla presa di coscienza circa le numerose defezioni che, anche a livello mentale, oltre che tecnico-tattico, hanno fino a questo momento rappresentato un importante sostrato sul quale lavorare in vista di una stagione che ha ancora tanto da offrire.

Italia Under20, UFFICIALE: convocato anche Alessandro Pagano della Roma

In attesa di comprendere quelle che potrebbero essere le contromosse di Mourinho e la reazione di una squadra che ha nomi ed elementi per poter rendere in modo totalmente superiore e diverso rispetto a quanto accaduto, le prossime due settimane non saranno solamente improntate sul lavoro in quel di Trigoria.

Diversi giocatori, infatti, saranno coinvolti nei primi impegni dell’anno con le rispettive Nazionali. Da tale punto di vista, le notizie principali hanno riguardato la mancata partenza di Dybala per gli allenamenti con l’Argentina e la convocazione di Lukaku da parte del Belgio. A ciò si aggiunga un altro aspetto importante e in grado di testimoniare la potenziale importanza di un giocatore da poco aggiunto alla rosa.

Ci riferiamo a Riccardo Pagano, protagonista di un ottimo precampionato e impiegato per diversi spezzoni già nel corso di queste tre gare di Serie A. Il giovane centrocampista, come si legge sul sito ufficiale della FIGC, è stato convocato per i prossimi impegni dell’Italia Under20, contro Germania e Repubblica Ceca il 7 e l’11 settembre. In queste due date, infatti, gli azzurrini parteciperanno all’Elite League insieme ad Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Germania e Repubblica Ceca.

Tra i nomi diramati dal CT Bollini figura anche Niccolò Pisilli.