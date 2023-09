Ciclone in arrivo, UFFICIALE: partita rinviata per maltempo

Ciclone in arrivo, causa maltempo è stata presa la decisione ufficiale di rinviare il match a data ancora da destinarsi

Continua il periodo nero della Roma che dopo tre giornate non è ancora riuscita a trovare la vittoria, riuscendo a collezionare un solo punto grazie al pareggio alla prima giornata contro la Salernitana. Da li in poi i giallorossi hanno collezionato ben due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Verona e Milan, con i rossoneri che sono riusciti ad agguantare i tre punti all’Olimpico nell’ultima giornata.

Come se non bastasse la squadra di José Mourinho deve fare i conti con le precarie condizioni fisiche di diversi elementi della rosa, su tutti Paulo Dybala, che già lo scorso anno ha impensierito e non poco i supporter romanisti.

Alla lista si aggiunge anche il nome di Renato Sanches, anche lui da monitorare visto i suoi trascorsi sul piano degli infortuni, tuttavia la sosta dovrebbe permettere ad entrambi di rientrare in forma e di essere disponibili per la prossima gara con l’Empoli. Nelle ultime ore però il protagonista è il maltempo, con un ciclone in arrivo che farà rinviare la partita a data da destinarsi.

Ciclone in arrivo, partita ufficialmente rinviata per maltempo

Ci avviciniamo alla fine dell’estate, mentre invece i campionati sono già iniziati, con i rispettivi protagonisti che almeno per ora non hanno affatto deluso le aspettative. Nel frattempo anche il calciomercato volge al termine, e le ultime operazioni sono state completate a tempo debito dalle rispettive società.

La fine dell’estate porta con se il maltempo, fattore che si è rivelato determinante, al punto che gli organi competenti hanno deciso di rinviare un match in programma per oggi. Stiamo parlando di Siviglia Atletico Madrid, gara valida per la quarta giornata di Liga spagnola.

A Madrid è infatti prevista un allerta meteo che ha portato ad un allarme rosso in città, proprio a causa del maltempo dunque non sarà possibile per i calciatori scendere in campo regolarmente, ma soprattuto non è sicuro per i tifosi recarsi all’impianto sportivo, ecco perché i vertici del calcio spagnolo hanno optato per il rinvio a data da destinarsi