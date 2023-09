Doppio infortunio Roma: convocazioni saltate

Convocazione dopo l’infortunio e doppia decisione in casa Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti in vista della sosta per le Nazionali.

Il momento difficile vissuto dalla Roma non cancella la consapevolezza di avere ancora tempo a disposizione per provare a ritrovare una quadra la cui assenza, ad oggi, sta impedendo agli uomini di Mourinho di vantare una felice posizione in classifica.

Ultimi con un solo punto, Pellegrini e compagni sono attesi dopo la sosta da un corpo di impegni a dir poco importante, destinato a indirizzare il cammino europeo ma anche a poter dare ulteriori indicazioni circa uno stato di salute ad oggi tutt’altro che felice.

La sosta per gli impegni con le Nazionali, cadente come al solito a inizio settembre e a conclusione di un primo ciclo di impegni, sta rappresentando per i tifosi baluardo di speranza e attesa in vista dell’entrata nel vivo del campionato. La speranza della piazza e l’obiettivo di Mourinho resta quello di provare a lavorare in quel di Trigoria al fine di plasmare e migliorare i tanti aspetti parsi fino a questo momento a dir poco perfettibili.

Infortuni Zalewski e Aouar, decisione presa: saltano le convocazioni con le Nazionali

In attesa di evoluzioni che i tifosi si augurano poter portare ad un miglioramento e una guarigione fondamentali e necessarie, tante questioni stanno riguardando anche l’attuale situazione convocazioni, circa la quale erano arrivate importanti notizie già relativamente alla situazione Dybala.

L’infortunio del numero 21, in tribuna contro il Milan dopo la problematica rimediata in quel di Verona, ha impedito all’argentino di essere convocato dall’Albiceleste. Scenario simile anche per Aouar, uscito anzitempo lo scorso venerdì per un fastidio al flessore sinistro. Come raccontato quest’oggi, la posizione dell’algerino pareva aver generato un vero e proprio braccio di ferro legato alla volontà della Nazionale di chiamarlo per gli impegni con la casacca del proprio Paese.

Stando a quanto riferito da Andrea Di Carlo, gli esami non hanno evidenziato situazioni particolarmente preoccupanti ma ciò non ha comunque permesso all’ex Lione di rispondere alla convocazione. Scenario analogo con Nicola Zalewski che in questi stessi giorni aveva invece rimediato un problema, anche in questo caso non grave, alla coscia anteriore sinistra.