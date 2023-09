Svincolati di lusso, non solo De Gea: le possibili occasioni per la Roma

Calciomercato Roma, svincolati di lusso e possibili occasioni per Tiago Pinto. Ecco alcuni nomi che potrebbero suggestionare la dirigenza giallorossa.

Un po’come accaduto nel corso delle passate campagne acquisti, anche il calciomercato da poco conclusosi ha permesso di registrare l’ennesimo colpo di teatro in casa Roma, in pieno stile Friedkin e nel rispetto di un modus operandi che ha sempre garantito una coesistenza tra l’anelito al miglioramento della rosa e la necessità di osservare i paletti finanziari imposti al club.

Se il primo anno effettivo dei Friedkin era stato di studio e osservazione, a partire dalle stagioni successive la proprietà americana ha pian piano regalato importanti upgrade al club e alla squadra stessa, come testimoniato dall’arrivo di Mourinho prima e di elementi a dir poco altisonanti poi.

Dybala e Wijnaldum (almeno sulla carta ci si aspettava ben altro rendimento!) rientrano certamente in questo corpo, unitamente ad un Romelu Lukaku che ha chiosato l’attuale calciomercato in modo trionfante, acuendo le aspettative dei tifosi e mantenendo vive le speranze di una piazza reduce da delusioni importanti nel corso di queste ultime settimane.

Non solo De Gea, tante occasioni a costo zero: cosa serve davvero alla Roma?

Come sovente evidenziato, il popolo giallorosso si attende adesso un miglioramento e un’inversione di tendenza a partire dalla ripresa fissata dopo la corrente sosta per le Nazionali. Le defezioni palesate dalla squadra di Mourinho in queste prime uscite sottintendono la necessità di lavorare in modo serio e concreto per scalare una classifica che, ad oggi, è ben lungi dal riflettere l’effettivo valore della squadra.

Lavori e interventi tecnico-tattici a parte, però, non sono da escludersi eventuali ingerenze anche da parte della società e, in particolar modo, di un Tiago Pinto ben consapevole di poter ancora attingere tra le varie possibilità di mercato ancora vive. Seppur ufficialmente chiusa il primo settembre, la campagna acquisti potrebbe ancora generare qualche novità, alla luce dei tanti giocatori attualmente svincolati e che, non solo in casa Roma, potrebbero portare a qualche novità finale.

I nomi restano numerosi e, tra i vari, si continua a segnalare quello di De Gea, ancora free agent dopo tanti anni ad altissimo livello in Premier League, con il Manchester United. Le difficoltà di Rui Patricio potrebbero infiammare eventualmente quella che resta, comunque, una difficile suggestione di mercato.

Se per lo stesso reparto si ricorda anche Handanovic, in attacco ci sono elementi certamente altisonanti come Lingard o Hazard ma l’attuale situazione offensiva della Roma lascia intendere come eventuali attenzioni verso il mercato degli svincolati saranno orientate per altre zone di campo.

Tra queste, chissà che le difficoltà fin qui palesate anche nella regione di raccordo, già contraddistinta dagli stop di elementi come Renato Sanches e Aouar, non possano portare a valutare qualche situazione anche in questo reparto. Da segnalare, in quest’ultimo caso, l’ex Lille, Xeka, e una fresca quanto saggia conoscenza della nostra Serie A, Pereyra.