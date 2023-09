Recupero Dybala: l’indizio ufficiale scatena i tifosi

Missione recupero fisico per Paulo Dybala in casa Roma. Il segnale ufficiale che arriva dal centro sportivo giallorosso ha scatenato i tifosi romanisti sul web.

La falsa partenza stagionale in casa Roma, concisa con un solo punto racimolato in tre giornate di campionato, è stata segnata anche dagli infortuni. Diversi calciatori hanno alzato bandiera bianca causa fastidi muscolari, compreso Paulo Dybala. L’attaccante argentino è sceso in campo solo nella seconda giornata di Serie A, prima di fermarsi nuovamente per un fastidio all’adduttore. Fastidio che gli ha fatto saltare la sfida interna contro il Milan, in cui ha esordito Romelu Lukaku in maglia giallorossa.

Paulo Dybala non è stato convocato dall’Argentina, che ha chiamato Leandro Paredes in casa Roma, per recuperare al meglio la forma fisica. La ‘Joya’ vuole tornare al massimo della condizione in vista del ritorno in campo della squadra giallorossa, in programma domenica 17 settembre allo stadio Olimpico. Ad attendere l’undici guidato da José Mourinho ci sarà l’Empoli di Paolo Zanetti, con la Roma letteralmente obbligata a ritrovare la vittoria. Il numero 21 giallorosso vuole ritrovare il palcoscenico dello stadio Olimpico, dopo aver saltato il debutto stagionale causa squalifica. Ed il segnale che è arrivato in queste ore da Trigoria ha da subito scatenato i tifosi romanisti sul web.

La Roma continua a lavorare a Trigoria: Dybala torna in gruppo e punta l’Empoli

La Roma sul proprio profilo Instagram ha da poco condiviso uno scatto che vede Paulo Dybala prendere parte all’allenamento in gruppo. Il tecnico portoghese deve fare i conti con le tante assenze causa convocazioni in nazionale, ma recupera il suo talento in attacco, che ora punta l’Empoli allo stadio Olimpico.

Sin da subito tanti tifosi hanno festeggiato il ritorno in gruppo dell’argentino sul sociale network ufficiale della Roma. La speranza della piazza giallorossa è che l’attaccante ex Juventus sia in piena forma in vista del rientro in campo. Tutti si aspettano di vedere all’opera il tandem dei sogni, formato da Paulo Dybala e Romelu Lukaku, tandem che tra dieci giorni potrebbe diventare finalmente realtà.