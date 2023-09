Serie A, infortunio in nazionale: esce dal campo in lacrime

Serie A, tremendo infortunio durante la sosta per le nazionali: il calciatore esce dal campo in lacrime, si teme un lungo stop

La ripresa del campionato pone molti dubbi intorno alla Roma di Mourinho, ancora incapace di centrare la prima vittoria stagionale, nonostante un avvio in cui Pellegrini e compagni si sono scontrati con squadre decisamente abbordabili come Salernitana e Verona, che hanno preceduto il big match dell’Olimpico contro il Milan.

Un pareggio, due sconfitte consecutive e ben sei gol incassati, questo il bottino dei giallorossi dopo appena tre giornate, una situazione che è già allarmante, e che ha posto sotto i riflettori il lavoro dello Special One sulla panchina romanista, al punto che si è cominciato già a parlare di un suo possibile addio anticipato alla capitale.

Niente è ancora perduto, ma sarà necessaria un’inversione di marcia se si vogliono centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione. Come se non bastasse il problema infortuni continua ad attanagliare i calciatori giallorossi, ma a risentirne più di tutti è l’attaccante partito per le nazionali.

Serie A, infortunio tremendo in nazionale: l’attaccante esce dal campo in lacrime

La sosta per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma, che in questo avvio di campionato non è ancora riuscita a trovare i tre punti. Tuttavia in un momento così delicato per i calciatori anche il rischio infortuni non è da sottovalutare.

I giallorossi in particolare hanno mandato molti calciatori a rappresentare i rispettivi paesi, ma tanti di loro hanno una condizione fisica precaria, come ad esempio l’attuale campione del mondo Paulo Dybala, che ha infatti preferito rimanere a Trigoria per non rischiare di tornare con qualche affaticamento muscolare che ne avrebbe compromesso l’impiego in Serie A.

Non è stato così fortunato il Milan, anche i rossoneri hanno lasciato partire molti dei loro giocatori migliori, tra cui Theo Hernandez e Olivier Giroud, compagni di squadra nella Francia. L’ex attaccante del Chelsea è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un colpo subito alla caviglia, si teme infatti che si tratti di una distorsione alla caviglia sinistra, che potrebbe addirittura significare il suo forfait al derby di Milano la prossima settimana.