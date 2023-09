Infortunio Pellegrini, UFFICIALE: la Roma fa chiarezza

Infortunio Pellegrini, il capitano della Roma è tornato a casa dopo il problema al flessore. La Roma con poche righe ha fatto chiarezza

Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra e non parteciperà alle prossime due uscite ufficiali della squadra di Luciano Spalletti. Sia lui che Federico Chiesa, dopo i controlli di questa mattina, sono stati rispediti a casa.

Problemi muscolari per il giocatore, anche se la Roma, con poche righe, ha voluto fare ufficialmente chiarezza sulle condizioni di salute del giocatore. Beh, per meglio dire, sul problema che ha colpito il centrocampista offensivo che anche la scorsa settimana, come sappiamo, non è stato benissimo. Si era fatto male in allenamento e contro il Milan era partito dalla panchina per poi entrare già nel primo tempo per via dello stop ad Aouar.

Infortunio Pellegrini, la nota della Roma

“Pellegrini ha lasciato la Nazionale per un fastidio al flessore destro. La settimana scorsa Lorenzo aveva avvertito un fastidio all’adduttore sinistro“. Insomma, non si tratta di una ricaduta, come inizialmente si poteva pensare e come inizialmente era trapelato, ma di un altro problema, nemmeno allo stesso punto, e anche all’altra gamba. Questa volta quella interessata al fastidio è quella destra.

Il capitano quindi tornerà a Roma e inizierà a capire immediatamente insieme allo staff medico giallorosso come procedere con il lavoro la prossima settimana. Una settimana che anticipa intanto l’impegno contro l’Empoli all’Olimpico ma soprattutto anche il debutto in Europa League previsto tra meno di quindici giorni. Insomma, non il massimo come detto prima.