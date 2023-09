Infortunio Pellegrini, UFFICIALE: salta le prossime due partite

Infortunio Pellegrini, adesso è pure ufficiale. Arriva la comunicazione della Figc sul problema al capitano della Roma

Lorenzo Pellegrini salta le prossime due partite. Quelle della nazionale ovviamente. In questi minuti infatti è arrivata la comunicazione da parte della Figc che mette fine a tutte quelle che sono state le indiscrezioni della giornata di oggi. Non ce la fa Lorenzo a rimanere in gruppo e insieme a lui via anche Federico Chiesa.

Infortunio Pellegrini, Empoli a rischio

Adesso quindi il pensiero diventa di Mourinho e dello staff medico della Roma. Sì, proprio così. Pellegrini tornerà immediatamente a Trigoria e cercherà di valutare insieme ai medici giallorossi l’entità del problema muscolare che non lo fa essere a disposizione di Luciano Spalletti per questo doppio impegno azzurro valido per le qualificazioni al prossimo Europeo che si giocherà in Germania la prossima estate.

Una tegola per Mou, che già contro il Milan ha dovuto rischiare Pellegrini – che era partito dalla panchina – nel momento in cui Aouar si è fatto male dopo trenta minuti di gioco. Un altro guaio per lo Special One, in attesa pure di capire quelle che sono le reali condizioni di Paulo Dybala che sembra, comunque, avviato verso la via del recupero. In ogni caso non è decisamente una buona notizia per la Roma che come al solito paga a caro prezzo la sosta per le nazionali.