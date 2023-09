Calciomercato Roma, porta chiusa al rinnovo: erede in Serie A

Calciomercato Roma, la società chiude tutte le porte ad un possibile rinnovo per il calciatore: il suo erede arriva dalla Serie A

Nell’ultimo mese di calcio giocato sono diventate evidenti tutte le difficoltà della squadra allenata da Mourinho. La rosa già dal campionato precedente aveva dimostrato di avere dei limiti che ormai sono noti a tutti, la società ha provato in tutti i modi a sopperire a questi limiti attraverso il mercato, ma ad oggi non si sono visti ancora i frutti di questo lavoro.

Gli addii di Matic e Ibanez devono essere stati un duro colpo per il mister, in particolare quello del serbo, che ha lasciato la capitale per motivi personali. L’ex Chelsea e Manchester United era il perno del centrocampo romanista, ed una sua assenza rischia di farsi sentire, sopratutto in fase difensiva.

Uno dei problemi principali di questa Roma infatti è proprio il reparto arretrato, durante le prime tre partite di campionato sono infatti addirittura sei i gol subiti su appena sette tiri subiti. Questo non ha potuto far altro che mettere sotto la lente d’ingrandimento il lavoro svolto da Rui Patricio alla nella capitale, che mai come oggi pare vicino ad un addio, con la società che ha già individuato il suo possibile sostituto.

Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio a fine stagione: l’erede arriva dalla Serie A

Una delle più grandi delusioni di questo inizio di campionato è senza dubbio il portiere Rui Patricio. Il portoghese non è più una sicurezza, come riusciva ad esserlo nel suo primo anno in giallorosso, al contrario si lascia andare spesso ad errori piuttosto banali che rischiano di compromettere il risultato finale della partita.

Contro la Salernitana non gli si possono dare colpe, entrambi i gol di Candreva erano inarrivabili per lui, ma diverso è il discorso nelle due sconfitte contro Verona e Milan. Nella trasferta contro i gialloblu il primo dei gol subiti dalla Roma è arrivato da una sua maldestra respinta in area, mentre contro il Milan si è reso protagonista del fallo da rigore da cui poi hanno segnato i rossoneri.

Proprio per questo Pinto ha deciso di voler cercare un’alternativa al portoghese, che potrebbe essere stata individuata nel portiere del Monza Michele di Gregorio, che nello scorso campionato ha dimostrato tutta la sua affidabilità. Il contratto di Rui Patricio invece scade nel 2024, e la società pare non avere alcuna intenzione di rinnovarglielo, ragion per cui intervenire per rinforzare la porta deve essere una priorità per il club, questo è ciò che viene riportato dall’edizione odierna di TuttoSport