Roma, sollievo Mourinho: infortunio non grave ed Empoli nel mirino

Il difensore della Roma era uscito dal campo nella sfida della Nazionale contro la Macedonia, pareggiata 1-1 nel finale di gara dai balcanici

La Nazionale è da sempre un terreno impervio della Roma che quando lascia partire i suoi giocatori rischia di vederli tornare sullo scudo. La celebre citazione di una madre spartana al figlio (“Torna con lo scudo o sopra di esso“), idealmente è la stessa che Mourinho recita ai suoi giocatori. I giallorossi si sono trovati spesso in difficoltà, infatti, dopo che i propri calciatori si sono infortunati con l’Italia o con le altre rappresentative.

Nel passato più recente basti pensare a Leonardo Spinazzola che, durante l’Europeo poi vinto nel 2021, ha subito la rottura del Tendine d’Achille, che lo ha costretto a restare fuori per circa un anno. Da quell’infortunio l’esterno sinistro non si è ancora ripreso bene con i suoi strappi, che lo avevano reso protagonista indiscusso della competizione, che sembrano ancora mancare.

Proprio in questi giorni, invece, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini hanno lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un problema fisico. I due sono tornati a Trigoria, con il secondo che svolgerà altri esami strumentali per definire le sue condizioni. In caso queste non siano positive costringerebbero Mourinho a decidere se stravolgere tutto o continuare sulla stessa linea tattica, andando a rischiare parecchio con i giocatori contati.

Roma, stop Mancini: può recuperare

Nella difesa a tre, infatti, dovrebbero scendere in campo Llorente, Smalling e Ndicka. Oltre a loro tre però non c’è nessun altro perché Mancini ad oggi è infortunato, così come Kumbulla, ancora lungo degente a causa della rottura del crociato lo scorso anno.

Come riporta Il Messaggero, però, il calciatore potrebbe recuperare in tempo per la partita con l’Empoli permettendo a Mourinho di non rinunciare alla difesa a tre. Un ritorno lampo del giocatore, che eviterebbe allo Special One di stravolgere tutti i suoi schemi con la difesa a quattro. Nelle prossime ore verranno comunque svolti dei test per verificare lo stato di salute del calciatore e avere un quadro della situazione.