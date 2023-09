Accordo ufficiale: c’è già la firma

Accordo ufficiale, la Roma ha trovato uno sponsor importante per la prossima stagione. C’è già la firma sul contratto e il comunicato del club

Annuncio ufficiale della Roma. Che trova uno sponsor importante per la prossima stagione. Così come si legge sul sito del club giallorosso è stato siglato un accordo con Enel che, in questo modo, diventa Official Energy Partner del Club.

“Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Enel nella famiglia dei nostri partner. Presente in ogni angolo del mondo, Enel è rinomata come punto di riferimento nel settore della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica, e nel mercato delle rinnovabili”, ha spiegato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare questa importante partnership con l’AS Roma che ha come obiettivo quello di portare la sostenibilità del mondo del calcio e di avvicinare sempre più persone al settore dell’energia” ha dichiarato Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel. Rimane invece ancora vacante il posto dello sponsor da mettere sulla maglia: nei giorni scorsi si è parlato di American Airlines e della Turkish Airlines, ma sono discorsi che poi, almeno per il momento, non hanno avuto un seguito di notizie. Per ora, sulla maglia giallorosso, rimane SPQR.