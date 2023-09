Doppia assenza UFFICIALE: le scelte in vista della Roma

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A riparte col botto. La Roma sarà impegnata contro l’Empoli: le ultime.

Una gara da non fallire. Alla luce di un avvio piuttosto balbettante, la Roma di José Mourinho vuole immediatamente risollevare la china. Il confronto contro l‘Empoli in programma all’Olimpico si carica dunque di un significato particolare per la compagine giallorossa, che non intende perdere altri punti dal treno delle prime della classe.

Servirà una partita attenta sotto tutti i punti di vista. Dal canto loro i toscani non snatureranno il proprio credo tattico e proveranno ad impostare una gara improntandola sui binari a loro più congeniali. In vista della sfida contro la Roma, la compagine di Zanetti ha svolto quest’oggi una doppia seduta di allenamento. Al lavoro tattico del mattino ha fatto seguito la partitella a campo ridotto nel pomeriggio. Sia alla prima che alla seconda seduta non hanno preso parte i Nazionali, che si aggregheranno al gruppo nelle prossime ore.

Nel corso dell’allenamento pomeridiano, in realtà, non erano presenti neanche Destro e Maldini. Tuttavia non c’è alcuna preoccupazione nello staff sanitario dell’Empoli. Entrambi i calciatori sono reduci da un infortunio, ragion per cui in via precauzionale non hanno svolto la partitella con i compagni. Zanetti preferisce infatti centellinarne il rientro per averli in condizioni ottimali all’Olimpico con la Roma: appuntamento al quale i due attaccanti, salvo dietrofront a sorpresa, non dovrebbero mancare.