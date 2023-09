Roma, 10 milioni e annuncio imminente: il piano dei Friedkin

Roma, il piano dei Friedkin è chiarissimo: doppio annuncio imminente e decisione presa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti stanno generando discussione in casa Roma nel corso di queste settimane, alla luce delle diverse difficoltà incontrate dalla squadra di Mourinho e dalla consequenziale posizione in campionato di una compagine che presenta invece qualità e valori ben lungi e superiori rispetto a quelli emersi nel corso di queste prime settimane di campionato.

Dopo una campagna acquisti ricca di eventi, imprevisti, sovversioni e sorprese, la Roma ha comunque lavorato in modo serio e concreto, cercando di consegnare nelle mani dello Special One una rosa rivalutata e più profonda rispetto a quella dello scorso anno, come ammesso nella conferenza di fine estate da Tiago Pinto. La ciliegina finale è stata sicuramente rappresentata da Romelu Lukaku, dopo il cui approdo, i Friedkin stanno ponderando nuove e importanti decisioni per la crescita globale del club e del brand Roma.

Roma, annunci imminenti e piano Friedkin: le ultime sugli sponsor

Da tale punto di vista, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti legati al modus operandi fin qui seguito dai Friedkin con la ricerca di nuove strade e accordi sul piano delle partnership e delle sponsorizzazioni. Francesco Oddo Cassano, a tal proposito, ha riferito di possibili annunci imminenti, non solo relativi alla prossima presentazione della terza maglia del club.

L’ufficio preposto a tale aspetto, in particolar modo, sta lavorando al fine di ampliare i ricavi commerciali: dopo l’accordo con Adidas, si attende adesso l’annuncio del main sponsor, per il quale l’attesa pare però destinata a continuare ancora. Questo perché la Roma ha avviato plurime trattative che permettano di sottoscrivere un accordo di grande eco internazionale e di durata almeno triennale, circa il quale si sta approcciando con la giusta ponderazione e attenzione per evitare scenari spiacevoli come capitato con DigitalBits.

Nel frattempo, sono stati sottoscritti o rinnovati vecchi collaborazioni con eFootballKonami, Enel, Ferrarelle e simili, per un complessivo di introiti previsto tra i 5 e i 10 milioni di euro e che potrebbe portare a nuovi annunci e novità nei prossimi giorni.