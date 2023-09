Roma-Empoli, Mourinho recupera tre big: le ultime su Dybala

In vista della sfida contro l’Empoli, la Roma di José Mourinho ha sv0lta quest’oggi la seduta di allenamento in quel di Trigoria. Tante note liete per lo ‘Special One’.

Archiviata la parentesi Nazionale, la Roma di José Mourinho ha recuperato pezzi importanti e si è riunita (quasi) a ranghi compatti per preparare l’importante sfida di campionato contro l’Empoli.

Sono tanti gli spunti desumibili dagli alcuni ‘scatti’ postati sul sito ufficiale del club giallorosso. Hanno regolarmente svolto la seduta di allenamento in gruppo – tra gli altri – anche Dybala, Renato Sanches ed Aouar che scaldano i motori per ritagliarsi un ruolo importante a partire dai prossimi impegni. La ‘Joya’, ad esempio, ha smaltito definitivamente il problema accusato nel corso della sfida con l’Hellas Verona e si candida per una maglia da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Procede velocemente anche il recupero di Gianluca Mancini che dopo il problema accusato in Nazionale ha lanciato segnali rassicuranti. I prossimi allenamenti, però, stabiliranno se il centrale giallorosso potrà essere convocato già a partire dal match con l’Empoli.

Salvo clamorosi colpi di scena non prenderà parte alla gara con i toscani, invece, Lorenzo Pellegrini, le cui condizioni saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni. Intanto prosegue il recupero di Tammy Abraham: il bomber inglese, che nell’ultima gara di campionato contro lo Spezia ha riportato un grave infortunio al ginocchio, sta proseguendo l’iter riabilitativo. Come mostrato da un video apparso sul profilo ufficiale della Roma, Abraham quest’oggi si è allenato in palestra, ‘impreziositi’ anche da alcuni palleggi con tanto di bacio alla maglia.