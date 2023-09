Probabili formazioni Roma-Empoli, Mourinho cambia la difesa

Probabili formazioni Roma-Empoli, Mourinho costretto a cambiare la difesa dopo il forfait di Smalling: al suo posto pronto Ndicka

Ricomincia il campionato dopo la sosta a causa delle partite delle nazionali, e le prime sorprese non hanno tardato ad arrivare. La sfida tra la Juventus e la Lazio ha visto i padroni di casa imporsi sui biancocelesti con un secco 3-1, maturato grazie ad una grande prestazione degli uomini di Allegri nel primo tempo, che si è concluso con il risultato di 2-0 in favore dei bianconeri.

Nella ripresa gli ospiti hanno provato a riaprire il discorso con la rete di Luis Alberto, alla quale ha risposto Vlahovic appena 3 minuti dopo, con la rete che fissa il risultato sul 3-1 finale. La sorpresa di giornata viene dal derby di Milano, con una Inter straripante che riesce ad imporsi addirittura per 5-1, risultato che porta i nerazzurri in vetta alla classifica, con una prova di forza che proietta la squadra tra le favorite per la vittoria finale.

La Roma è invece chiamata alla prima vittoria stagionale, dopo non esser riuscita ad agguantare i tre punti nelle precedenti sfide contro Salernitana, Verona e Milan. Ecco le scelte degli allenatori per il match di oggi all’Olimpico.

Probabili formazioni Roma-Empoli: out Smaling, esordio per Ndicka

Roma-Empoli sarà la gara valida per il posticipo della quarta giornata di Serie A, con i padroni di casa che sono chiamati a centrare la prima vittoria in campionato, in una partita che sulla carta vede i giallorossi come favoriti assoluti, soprattutto visti i recenti risultati dell’Empoli.

Assenze importanti per Mourinho, che dovrà fare a meno di due dei pilastri di questa squadra, ovvero Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini, con Ndicka che è pronto a trovare finalmente la prima maglia da titolare per dimostrare tutto il suo valore. In attacco spazio alla tanto attesa coppia Lukaku-Dybala, mentre a centrocampo torna tra i titolari anche Edoardo Bove, ecco le scelte dei due allenatori.

ROMA (3-5-2) Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

EMPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti