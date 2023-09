Lautaro Martinez sì, Abraham no: la scelta che ‘indirizza’ la Roma

Lautaro Martinez sì, Abraham invece no: la scelta del club indirizza anche le scelte della Roma. Ecco quello che potrebbe succedere la prossima estate

Sì, è ancora presto, senza dubbio. Ma il mercato come vi abbiamo raccontato spesso nel corso di questa sessione e come vi raccontiamo quasi quotidianamente in vacanza non va mai. E le voci che toccano da vicino la Roma sono molteplici. Anche se in questo caso parliamo di un vero e proprio intreccio di mercato che si potrebbe concretizzare la prossima estate. Un intreccio che sì, la Roma la potrebbe toccare.

Intanto partiamo da quelli che sono i fatti: i giallorossi hanno preso Lukaku in prestito e il Chelsea nel momento della chiusura dell’affare hanno fissato il prezzo del cartellino del belga: 43milioni di euro. Tanti soldi, che la Roma forse potrebbe spendere cercando di centrare una qualificazione alla prossima Champions League, che dopo la serata di ieri deve essere un obiettivo della truppa di Mourinho. Ricordiamo, poi, che a inizio anno o pochi giorni dopo dovrebbe tornare dall’infortunio anche Abraham, che era quello destinato a partire la scorsa estate. Il Chelsea ha un diritto di recompra e magari Pinto sperava di metterlo sul piatto per tenere Romelu. Ma dalla Spagna dicono altre cose.

Lautaro sì, il Chelsea vuole l’interista

Secondo quelle che sono le informazioni riportato da fichajes.net, i Blues che hanno speso molto da quando hanno cambiato proprietà e che non sembrano avere nessuna intenzione di fermarsi. Ed è per questo che per la prossima estate non perdono di vista l’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez che, Pochettino, vorrebbe alle sue dipendenze.

In questo caso ovviamente non penserebbero ad Abraham, però magari potrebbero cedere (si spera con lo sconto) Lukaku. Che ieri ha segnato il primo gol in giallorosso e che non vuole fermarsi.