Ritorno in Serie A, Morata esce allo scoperto: faccia a faccia galeotto

Le parole di Alvaro Morata a poche ore dalla sfida d’esordio dell’Atletico Madrid in casa della Lazio. Lo spagnolo ha parlato anche delle opzioni di mercato delle scorse settimane.

Dopo aver calamitato diverse voci di calciomercato relativi ad un suo possibile ritorno in Serie A, alla fine Alvaro Morata è rimasto all’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno blindato l’attaccante spagnolo, per il quale avrebbero valutato solo un’offerta da circa 21 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria con cui l’attaccante è legato al club di Madrid.

Valutazione considerata elevata sia dall’Inter che dalla Juventus ma anche dalla Roma, che in tempi e in modi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Morata non aveva chiuso preventivamente le porte ad un suo ritorno in Serie A. Tuttavia nessuno dei club in questione è riuscito a scalfire il muro eretto dall’Atletico. Per lo spagnolo, inoltre, avevano effettuato dei sondaggi anche dei club sauditi: opzione che, però, Morata non ha realmente preso in considerazione. Come rivelato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Atletico Madrid, per la permanenza del bomber dei Colchoneros all’Atletico Madrid è stata decisiva il faccia a faccia avuto con Simeone.

Morata sulle voci di mercato: “Diverse possibilità per un ritorno in Serie A, ma Simeone…”

Intervistato da Sky, Morata ha infatti risposto a diverse domande. Oltre a parlare dello stato di forma attuale dell’Atletico Madrid, che si presenta all’Olimpico per la gara d’esordio in Champions League contro la Lazio, lo spagnolo ha rivelato anche un interessante retroscena di mercato.

A chi gli ha chiesto lumi in merito alle concrete chances di un suo ritorno in Serie A, Morata ha prontamente risposto: “Sì, c’erano diverse possibilità. Tuttavia, ho avuto una conversazione faccia a faccia con il mister che mi ha trasmesso fiducia e voglia di farmi restare. Era la scelta migliore che potessi fare.”