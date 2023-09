Infortunio Renato Sanches, ecco la prima diagnosi

Roma, le condizioni di Renato Sanches e gli ultimi aggiornamenti dopo l’infortunio contro lo Sheriff in Europa League.

Importante vittoria quella ottenuta dagli uomini di Mourinho nella non comodissima trasferta contro lo Sheriff, rappresentante il primo banco di prova in campo continentale per la compagine giallorossa. Al termine di una stagione caratterizzata da una vera e propria cavalcata, arrestatasi in quel di Budapest in una gara che lo stesso mister non ha mai definito come ‘finale persa’, la Roma cercherà adesso di onorare ulteriormente la competizione continentale.

Il percorso risulta lungo e, come ben noto, non poco ricco di insidie: fondamentale sarà il ragionare step by step e ponderare le energie e le risorse di una squadra attesa da un ciclo di impegni a dir poco importante e che ha di fatto proiettato la Roma in un periodo ricco di gare delicate quanto ravvicinate. Domenica, Lukaku e colleghi voleranno in quel di Torino per affrontare la squadra di Juric e, proprio alla luce del tour de force che attende i giallorossi, non poca attesa si registra relativamente alle condizioni di Renato Sanches.

Sheriff-Roma, incubo infortuni Renato Sanches: i primi aggiornamenti sulle sue condizioni

Il centrocampista portoghese è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco intorno alla metà del primo tempo della partita di stasera, lasciando posto a Leandro Paredes, inizialmente lasciato in panchina da Mourinho ai fini della suddetta calibrazione delle energie dello scacchiere a sua disposizione.

Che l’ex PSG e Bayern Monaco avesse problemi di natura fisica è certamente cosa nota e chiara, soprattutto ad un Tiago Pinto che, a inizio settembre, si è preso carico di tutte le responsabilità di un’operazione condotta per portare nella Capitale un giocatore dal quale si è detto ‘ossessionato’.

Lo stesso Mourinho, nell’intervista post-gara, ha riconosciuto il grande valore del proprio connazionale, definendolo un grande giocatore ma lasciando altresì intendere come ci siano non poche difficoltà sulla sua gestione. In attesa di aggiornamenti, previsti nella giornata di domani, arrivano, intanto, i primi riscontri sulle condizioni di Renato Sanches, che ha accusato un fastidio alla coscia destra.