Calciomercato Roma, obiettivo fissato: Pinto pesca in Brasile non solo per l’attacco ma anche per la difesa. Offerta in arrivo da 8 milioni di euro

L’obiettivo di Pinto è quello di anticipare la concorrenza. E presentare di conseguenza un’offerta nella prossima finestra di mercato, vale a dire quella invernale. Nella testa del gm portoghese, secondo le informazioni riportate da Abolavip.com, ci sarebbe il colpo a sinistra. Un elemento brasiliano, con passaporto italiano, e che è già stato pre convocato dalla nazionale azzurra.

Il nome è quello di Lucas Piton, terzino sinistro classe 2000, che in questa stagione è diventato un punto ferma del Vasco da Gama. Il tecnico brasiliano lo ha mandato in campo in questa annata già in 23 occasioni e lo stesso 23enne ha servito pure 3 assist. Ma non sono i numeri che a quanto pare hanno spinto Pinto a tenerlo sotto osservazione, ma le prestazioni sempre importanti, nettamente al di sopra della sufficienza. Una continuità di quelle importanti.

Calciomercato Roma, Piton obiettivo di Pinto

E il prezzo? Non si tratta di una cifra esagerata: circa 8 milioni di euro per il cartellino. Sarebbe questa la possibile richiesta del club brasiliano per le prestazioni del proprio esterno. Un colpo che potrebbe essere anticipato per poi portarlo a Roma in estate. O magari chissà, già da subito, ma visto che dentro la rosa di Mourinho ci sono sia Spinazzola che Zalewski in quella zona del campo, allora appare più probabile che possa esserci, nel caso, un arrivo nei mesi successivi.

Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi e soprattutto se queste informazioni che arrivano dal Brasile verranno confermate dai fatti. Pinto come abbiamo visto è assai interessato a quelli che sono i possibili profili sudamericani, visto nel radar del dirigente portoghese c’è pure Marcos Leonardo, l’attaccante che potrebbe essere realmente il primo colpo giallorosso a gennaio.