Dimissioni e nuovo DS: allarme Roma

Calciomercato, può scattare un nuovo allarme in casa Roma. Dimissioni a sorpresa e caccia aperta al nuovo direttore sportivo: l’effetto domino coinvolge anche i giallorossi.

La Roma è reduce dalla prima giornata di Europa League, disputata in casa dello Sheriff Tiraspol. La squadra giallorossa ha strappato la vittoria di misura ai danni dei moldavi, grazie alla rete di Romelu Lukaku che ha fissato il risultato sull’ 1-2. Domenica sera sarà la volta di tornare a giocare in campionato, e l’undici guidato da José Mourinho è obbligato a trovare continuità di risultati per riagganciare il treno delle alte posizioni. Nel frattempo le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra possono far suonare campanelli d’allarme in ottica calciomercato in casa Roma.

Romelu Lukaku trova continuità a rete e la Roma esce vittoriosa dalla trasferta moldava in casa dello Sheriff Tiraspol. La rete del centravanti belga, che segue il gol realizzato all’Olimpico contro l’Empoli, vale la piena posta in palio per la squadra giallorossa. Ora due trasferte di campionato attendono l’undici guidato da José Mourinho, prima in casa del Torino poi allo stadio Marassi contro il Genoa. 180 minuti importantissimi in ottica rincorsa al piazzamento in Champions League, mentre dalla Premier League giungono le dimissioni a sorpresa con l’effetto domino imminente.

Calciomercato Roma, il Tottenham si separa da Gabbanini: anche Pinto nel mirino degli Spurs

In casa Tottenham ci sono da registrare le dimissioni di Leonardo Gabbanini, dirigente succeduto a Fabio Paratici nelle vesti di responsabile del calciomercato in casa Spurs. Secondo quanto evidenzia ‘The Guardian’, la squadra guidata da Ange Postecoglou in panchina è già a caccia di un nuovo DS.

Le attenzioni del club londinese potrebbero spostarsi anche su Tiago Pinto, in scadenza di contratto con la Roma. Lo stesso Postecoglou ha ammesso in conferenza stampa di aspettarsi un nuovo direttore sportivo al più presto. Qualora il Tottenham tentasse l’affondo immediato al dirigente portoghese cambierebbe completamente il quadro dirigenziale in casa Roma. In attesa di segnali di permanenza di Tiago Pinto la situazione in casa Spurs resta dunque tutta da monitorare.