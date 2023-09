Sogno Roma già svanito: De Zerbi ha messo la freccia

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro: il Brighton può far saltare il banco. Così la Roma resta indietro: le ultime.

Nelle ultime due uscite stagionali sono diversi i segnali positivi lanciati dalla Roma. In attacco ma anche in altre zone del campo. Oltre alla crescita generale del reparto difensivo, infatti, non può essere trascurato l’apporto concreto fornito dalle corsie laterali.

Sull’out destro, ad esempio, sono state assolutamente positive le prove offerte da Kristensen e Karsdorp. L’olandese vuole riscattare una stagione, la scorsa, nella quale prima di restare fermo ai box non aveva offerto prestazioni convincenti con continuità. Non è un caso che l’ex Feyenoord, assieme a Celik, sia stato uno degli oggetti del desiderio di svariati club fino agli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. A maggior ragione dopo l’approdo nella Capitale di Kristensen, sia Karsdorp che Celik sono chiamati a lanciare segnali confortanti. Sull’altro versante sarà invece da capire la posizione di Spinazzola, per il quale i discorsi per il rinnovo sono in stand-by ormai da tempo.

Calciomercato Roma, il Brighton fa sul serio per Barco: la situazione

Stando così le cose, sorprende fino ad un certo punto che la Roma abbia effettuato dei sondaggi esplorativi per Valentin Barco, stando almeno alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra. Il poliedrico laterale in forza al Boca Juniors ha calamitato l’interesse di diverse big europee, a cominciare dal Manchester City e dalla Juventus.

Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di The Sun, sia i Citizens che i bianconeri se la dovranno vedere con un concorrente agguerrito. Per espressa richiesta di De Zerbi, infatti, il Brighton ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Legato al Boca da un contratto fino al 2024 e da una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di sterline, il classe ‘2004 non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il Brighton, però, starebbe spingendo molto per riuscire ad anticipare la concorrenza e battere anche il City, che in tempi e in modi diversi ha sondato la situazione. In questo scenario, le chances che Barco possa approdare in Serie A sembrano essere sempre più ridotte.