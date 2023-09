Genoa-Roma, forfait UFFICIALE: salta la partita

Stasera la Roma scende in campo contro il Genoa per la sesta giornata di Serie A, con il Marassi che farà da cornice alla sfida

La sesta giornata di Serie A sta arrivando agli sgoccioli, con le ultime partite che andranno in scena oggi. La Roma gioca stasera contro il Genoa allo Stadio Marassi, per affrontare i rossoblù e cercare di fare punti per invertire la rotta intrapresa qualche settimana fa con l’inizio della stagione. Fino ad ora, infatti, sono arrivati solo sei punti in altrettante partite, uno score piuttosto negativo per un club che punta alla Champions.

Riuscire ad arrivare nella competizione della Uefa è fondamentale per le casse della Roma che riceverebbero una grande boccata d’ossigeno grazie al premio qualificazione. Questo permetterebbe anche di spendere una bella cifra sul calciomercato che, negli ultimi due anni, è stato effettuato con il minino indispensabile. Una vittoria con Retegui e compagni, quindi, è fondamentale in modo da mettere alle spalle le ultime partite che non sono state molto soddisfacenti.

Le uniche note positive sono le prestazioni di Dybala e Lukaku, che hanno dimostrato da subito grande intesa. Il belga, poi, è tornato ad avere una buona forma fisica che gli a permesso di andare a rete in tre partite su tre da titolare. Non gli succedeva da due anni, quando era considerato tra i più letali al mondo.

Genoa-Roma, attaccante fuori dai convocati

Ora il talento del classe 1993 deve rimanere in serbo per la gara con i liguri, che precede quella con il Frosinone di domenica. Probabilmente in una delle due ci sarà turnover, visti anche gli impegni in Europa League che durante la settimana risucchiano energie importanti.

In queste ore, poi, sono stati resi noti i convocati del Genoa per affrontare i giallorossi. Tra tutti i nomi si notano due incongruenze rispetto alla scorsa giornata: mentre in attacco è tornato Junior Messias, non c’è Caleb Ekuan. Un’esclusione importante per l’attaccante che spesso viene utilizzato come primo cambio nel reparto offensivo. Il classe 1994 non scenderà in campo, mentre l’ex Milan ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fuori.