Genoa-Roma, infortunio e sostituzione immediata

Infortunio muscolare e sostituzione immediata in Genoa-Roma, ecco cosa è successo. Gli ultimi aggiornamenti.

Che non sarebbe stata una gara semplice per gli uomini di Mourinho era cosa nota già dagli ultimi giorni, come ammesso dallo stesso Special One, consapevole delle difficoltà del momento giallorosso e contemporaneamente conscio dei tanti impegni che attendono la squadra in questa parentesi di campionato successiva alla prima sosta delle Nazionali.

Quattro giorni dopo il pareggio di Torino, caratterizzato dalla risposta nel finale di Zapata dopo il gran gol di Lukaku, la Roma è volata in quel di Genoa, dove si sta attualmente disputando la terza trasferta consecutiva per Mancini e colleghi, dopo quella piemontese e la vittoria di giovedì scorso sul campo dello Sheriff.

Genoa-Roma, si ferma Badelj: sostituzione immediata

Il match non è iniziato nel migliore dei modi per la Roma, a causa del gol targato Gudmusson, arrivato intorno al quinto minuto e denunciante, oltre che alle grandi qualità del giocatore di Gilardino, l’ennesima difficoltà delle retrovie capitoline, non eccellenti sulla combinazione che ha coinvolto anche l’ex, Kevin Strootman.

Da segnalare, in questi primi minuti di gioco, è però anche la sostituzione immediata tra le fila del Grifone, che ha dovuto ovviare alla problematica, che per ora parrebbe muscolare, del capitano ex Fiorentina, Milan Badelj. Fermatosi all’undicesimo minuto, il centrocampista ha lasciato spazio a Thorsby.