Genoa-Roma, maledizione infortuni: triplo KO nel primo tempo

Genoa-Roma, doppio infortunio dopo i gol: succede di tutto nel corso di questa prima frazione della sfida tra Mourinho e Gilardino.

Tanti gli eventi che stanno contraddistinguendo questa prima parte di gara in quel di Genova, rappresentante la terza trasferta di seguito per gli uomini di Mourinho, ben consapevoli dell’importanza dei punti in palio dopo i reiterati passi falsi di queste ultime settimane. Prima della gara, il tecnico aveva evidenziato come la squadra sia in un buon momento, ricordando dei risultati ottenuti in questa parentesi successiva alla pausa Nazionale.

Dopo la rotonda vittoria contro l’Empoli, infatti, la Roma ha trovato la vittoria in Europa League e il pareggio contro il Torino, dopo i quali risulta ad oggi più che importante il centrare il bottino pieno, al fine di seguire la scia delle big, provando altresì a recuperare i primi punti sull’Inter di Inzaghi, reduce dalla prima sconfitta di una stagione apparsa pressoché perfetta fino allo scacco di ieri sera contro il Sassuolo.

Genoa-Roma, maledizione infortuni nel primo tempo: problemi anche per Llorente e Strootman

La gara di stasera, intanto, è risultata fin qui ricca di eventi. Il primo tempo, infatti, si è aperto con la marcatura immediata dei padroni di casa, dopo la quale ha fatto seguito la sostituzione tra le fila liguri per la problematica muscolare di Badelj, uscito all’undicesimo minuto e sostituito da Thorsby.

In una dinamica quasi speculare, anche la Roma ha dovuto rinunciare ad un elemento esattamente dopo il gol del pareggio, targato Cristante. Subito dopo l’1 a 1 nato sull’asse Spinazzola-Cristante, infatti, Mourinho ha usato il primo slot dei cambi per ovviare all’infortunio di Diego Llorente, sostituito da Bove. Ciò ha portato all’abbassamento del numero 4 giallorosso e ad un adattamento tattico forzato e dettato dall’assenza di difensori di ruolo a disposizione dello Special One.

Più in generale, si segnala una vera e propria ‘maledizione’ infortuni fin qui per la sfida tra Mourinho e Gilardino: poco dopo, infatti, il Grifone ha dovuto fare a meno anche di Kevin Strootman, che al 29esimo minuto ha dovuto lasciare spazio a Kuflu.