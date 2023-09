Probabili formazioni Genoa-Roma, da Pellegrini a Messias: le ultime

Probabili formazioni Genoa-Roma, ecco le possibili scelte di Gilardino e Mourinho per la gara di stasera chiosante il turno infrasettimanale di Serie A.

Come da tempo noto, anche la Roma, dopo la sosta per la pausa delle Nazionali, sarebbe entrata in un periodo denso e ricco di impegni, ravvicinati quanto importanti. Inaugurato con una rotonda e pesante vittoria contro l’Empoli, in questo nuovo spezzone di campionato la squadra di Mourinho non è andata, invece, oltre il pareggio per 1 a 1 contro il Torino di Juric, tardando ulteriormente un’ascesa nella quale lo Special One, come ammesso anche domenica, continua a credere con grande fiducia.

La classifica sarà diversa tra dicembre e gennaio: questo il contenuto delle parole del mister giallorosso dopo il pareggio piemontese, che ha certamente lasciato rammarico tra le fila dei tifosi ma anche fiducia per una prestazione che, disattenzione difensiva a parte, aveva comunque permesso di intravedere qualità e margini di crescita non trascurabili.

L’inizio in campionato resta, comunque, non encomiabile e, ad oggi, meritevole di un’accelerata passante anche per la giornata odierna, contro un Genoa che ha già messo in difficoltà squadre come Lazio e Napoli. I neopromossi guidati da Gilardino distano attualmente un solo punto dalla Roma, relegata ancora nella regione sinistra della classifica, cambiata prontamente dopo i risultati delle gare di ieri e che impongono ai giallorossi di tenere la scia di Napoli, Lazio e Milan.

Importante sarebbe, poi, approfittare del primo e tonante passo falso dell’Inter di Inzaghi, caduta davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo di Dionisi e di un Berardi in grande forma.

Probabili formazioni Genoa-Roma, da Messias a Pellegrini: i dubbi e le scelte di Gilardino e Mourinho

Tornando a Genoa-Roma, diversi i dubbi e le attese, soprattutto in casa Roma, dove praticamente da inizio anno la squadra sta facendo i conti con una serie importante e preoccupante di stop.

Non ci sarà, come da tempo noto, Chris Smalling, insieme ad un Renato Sanches che sta costringendo Mourinho ad una gestione tutt’altro che semplice e di immediata comprensione, a causa delle imprevedibili condizioni fisiche dell’ex Bayern. In casa Genoa, si segnali la messa a disposizione da parte di Messias, che in settimana aveva dato rassicurazioni sulle proprie condizioni, dicendosi pronto quantomeno al presenziare in panchina.

Se per la Roma, poi, non ci sono grandi dubbi e scelte in difesa, le attese più importanti riguardano le decisioni ufficiali relative alla gestione delle fasce e di un centrocampo che ha dovuto fare a meno nelle ultime settimane anche di Lorenzo Pellegrini. Dopo i 90 minuti in panchina contro il Torino, il numero 7 pare destinato a trovare spazio dal primo minuto.

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku