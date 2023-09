Roma, faccia a faccia tra Mou e la squadra: le ultime da Trigoria

Roma, faccia a faccia a Trigoria tra Mourinho e la squadra. Ecco le ultime notizie che arrivano dal centro sportivo dopo la disfatta contro il Genoa

La Roma ha ripreso a lavorare oggi pomeriggio a Trigoria in vista della delicata, delicatissima, sfida di domenica sera contro il Frosinone dell’ex Di Francesco in programma all’Olimpico. Ovvio che non si possa più sbagliare. Ovvio che oltre il risultato debba arrivare anche una prestazione convincente. Ma vedendo il momento, forse in molti, si accontenterebbero solamente dei tre punti e niente di più.

Oggi come detto c’è stata la ripresa e così come riportato da calciomercato.it ci sarebbe stato dentro Trigoria un lungo colloquio tra i giocatori e Mourinho: un faccia a faccia per capire i motivi di questo inizio di stagione difficile da digerire per tutti. Inaspettato, visto che davanti c’è gente come Lukaku e Dybala, che oggettivamente altre società non hanno.

Roma, il clima dentro la squadra

Musi lunghi all’uscita dal centro sportivo si legge, e i due citati prima hanno regalato qualche selfie e qualche sorriso ai tifosi che erano lì fuori ad aspettarli. Anche Renato Sanches, poi Spinazzola, Aouar e Svilar si sono fermati per qualche foto ricordo con i pochi presenti. La società, inoltre, avrebbe chiesto anche un basso profilo sui social. Meglio evitare tutto in questo momento.

La situazione è delicata, molto. Ci si aspetta di più da parte di tutti e anche da Mourinho, ovviamente. I tifosi giallorossi sono delusi dall’atteggiamento della squadra e anche dalla mancanza di soluzioni che arrivano dalla panchina. E se fino a qualche giorno fa tutti erano dalla parte del portoghese, adesso qualcuno inizia anche a dubitare di questo. Solamente i tre punti possono sistemare la situazione. Ma contro il Frosinone sarà tutt’altro che semplice.