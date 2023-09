Roma-Frosinone, emergenza e jolly Mourinho: le ultime da Trigoria

Roma-Frosinone, emergenza Mourinho e attesa per le decisioni: le ultime da Trigoria dopo le parole spese dal tecnico in conferenza stampa.

Numerosi i punti toccati dall’allenatore della Roma nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del delicato match interno contro il Frosinone e a soli due giorni dall’aver toccato uno dei punti più bassi del recente passato giallorosso. Se la vittoria rotonda di Empoli pareva in parte aver illuso la piazza circa un’ipotetica guarigione della rosa, i punti persi tra Torino e Genova hanno sicuramente denudato la deficienza in classifica di Lukaku e colleghi, attualmente ancora fermi a quota cinque, ben lontani dalle altre big di Serie A.

Servirà, ovviamente, una ripartenza che permetta di ritrovare pian piano fiducia ed entusiasmo, catalizzando un percorso che generi una continuità mai trovata fino a questo momento e risultante ad oggi fondamentale per provare a sovvertire un momento nel quale le responsabilità non possono che essere condivise tra le varie componenti di una squadra e un club ben consci di poter ambire a ben altri scenari e piazzamenti.

Roma, allenamento prima del Frosinone: jolly Joao Costa e triplice assenza

L’importanza e la delicatezza del momento risultano fattori di non trascurabile importanza in vista del Roma-Frosinone di domani sera, quando gli uomini dell’ex Di Francesco, scenderanno sul prato dell’Olimpico con una leggerezza e una libertà mentale certamente diverse rispetto a quelle dei giallorossi. L’esigenza di trovare i tre punti è ad oggi l’unica certezza in casa Roma, dove si registra una curiosità relativa anche alle possibili scelte tattiche.

Quanto affermato da Mourinho in conferenza stampa ha lasciato intendere come un ipotetico e richiesto passaggio alla difesa a quattro presupponga la presenza in campo dal primo minuto del giovane Joao Costa, nominato esplicitamente dallo Special One e destinato quantomeno alla convocazione per domani. Il jolly portoghese ha palesato le proprie qualità già in Primavera e, insieme ad El Shaaarwy, rappresenta l’unico profilo in grado di poter giocare esternamente in un attacco a tre.

Nella seduta odierna di allenamento in quel di Trigoria, il classe 2005 si è allenato con una squadra che continua a dover fare i conti con diversi assenti. Come preventivabile, infatti, non erano presenti Llorente, Renato Sanches e Smalling.