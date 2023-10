Voti Cagliari-Roma, Lukaku e Belotti on fire: bocciatura e risposta immediata

Voti Cagliari-Roma, si conclude con una larga vittoria dei giallorossi la delicata sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di Ranieri.

Tanti gli impegni affrontati dalla Roma nel corso del mese di settembre e di questa prima settimana di ottobre, chiosata in questi minuti in quel di Cagliari con una vittoria contro gli uomini di Ranieri. La vigilia della partita, come noto, era stata caratterizzata dal susseguirsi di tante voci e discussioni relative al futuro di Mourinho, alla luce delle notizie relative ad un possibile esonero ad interim del tecnico portoghese da parte della proprietà.

La smentita della Roma e la contro-risposta mediatica su quanto scritto ieri a riguardo hanno rappresentato alcuni dei fattori di maggiore interesse e confronto in queste ultime ore. L’eco avuta dalla notizia, come noto, è stata infatti a dir poco importante ma non ha comunque lasciato spazio a dubbi circa l’atteggiamento e la posizione della squadra che, secondo la stessa fonte, avrebbe anche in questa fase così difficile maturato la decisione di seguire e sostenere José Mourinho, nel quale si vede ancora una figura in grado di fungere da potenziale soluzione e non un problema.

Lukaku on fire e Belotti ancora a segno, la Roma dilaga a Cagliari: i voti

La trasferta di Lukaku e compagni in Sardegna, chiosante una serie di impegni che ha dato soddisfazioni soprattutto sul campo europeo, era dunque una vera e propria prova del nove, in grado di dare indicazioni circa l’atteggiamento e la risposta della squadra, reduce da due vittorie e attesa questo pomeriggio da un banco di prova complicato ma da affrontare con il fine ultimo e unico di trovare i tre punti.

Fondamentale, infatti, implementare un bottino in campionato arrivato a quota otto solamente settimana scorsa, con l’imposizione sul Frosinone. L’approccio alla gara, al netto di qualche occasione e cauto timore generato a Rui Patricio da Petagna e Nandez in qualche occasione, è stato comunque attento e caratterizzato dall’evidente volontà di aggredire la gara, indirizzata a favore dei giallorossi dalla doppia marcatura targata Aouar-Lukaku tra il diciannovesimo e ventesimo minuto, propiziata rispettivamente dagli assist dei due esterni, Spinazzola e Karsdorp.

Da segnalare, ovviamente, l’uscita dal campo di Paulo Dybala per un infortunio generato da una botta che parrebbe coinvolgere il ginocchio del numero 21, che poco prima del 40esimo minuto ha lasciato spazio ad Andrea Belotti, fautore del bel 3-0 propiziato da un grande disimpegno di Bryan Cristante. Otto minuti dopo, su un asse degnamente generato da Paredes, Lukaku ha trovato la seconda rete della serata, che ha messo in ghiaccio una gara che ha dato le risposte tanto attese ad una piazza intera, anche sull’attuale posizione di Mourinho.

Bello il gol di Prati nella porzione finale di partita, annullato però per fuorigioco dal Var, che all’86esimo minuto ha però assegnato il rigore ai sardi per un tocco di mano di Cristante. Di Nandez il gol dell’ 1 a 4.

Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Ndicka 6.5; Karsdorp 7 (68′ Kristensen 5.5), Bove, Paredes 7.5 (79′ Celik sv), Aouar 7 (68′ Pagano 6), Spinazzola 7; Dybala 6 (37′ Belotti), Lukaku 9