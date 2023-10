Mourinho cuore d’oro: la conferma di Ranieri

La vittoria di ieri contro il Cagliari ha permesso alla Roma di andare alla sosta un poco più tranquilla.

Certo, la gioia per un risultato rotondo e mai in discussione è passata un po’ in secondo piano nel momento dell’infortunio di Dybala. Per lui almeno un mese di stop, dovrebbe e si spera rivedersi in campo nel derby contro la Lazio.

Un infortunio che però non ha fatto perdere in nessun modo a Mourinho quei suoi gesti che lo rendono Special One. Un gesto in questo caso che era stato rivolto a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, che questa mattina è stato a Roma per ritirare il premio Scopigno al Coni. Ieri a rivelare quello che era successo era stato lo stesso tecnico portoghese in conferenza stampa. Oggi lo ha detto pure il trainer del Cagliari.

“Ho detto a mister Ranieri che se avesse voluto tornare con noi sul nostro aereo sarebbe stato un grande piacere, lui è un signore della Roma e di questa città. Ma con il suo grande senso di professionalità mi ha detto che non poteva e che avrebbe preso un volo di linea”. Aveva anticipato Mou. Oggi, invece, le parole di Ranieri

Prima ha parlato della partita, poi la rivelazione: “La Roma ieri ha fatto un uno-due micidiale e poi è stato difficile rimettere a posto le cose. Peccato, perché avevamo iniziato bene tanto che Rui Patricio ha fatto una grande parata sul primo palo. Se poi questi campioni giocano al meglio è normale che per noi diventa difficile”. “Se Mourinho mi ha chiesto di tornare in aereo con la Roma? Sì, è vero“. Insomma, un ottimo rapporto ancora più coeso dopo questa richiesta che l’ex Roma non ha preso in considerazione per la sua enorme professionalità. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport.