Calciomercato Roma, via a gennaio: decisione presa

Calciomercato Roma, via a gennaio, il club inglese ha deciso di lasciarlo andare. Occasione per Pinto. Ecco quello che potrebbe succedere

Il difensore a gennaio. Obiettivo ben chiaro nella testa della Roma e di Pinto, soprattutto, che ha capito che un altro centrale a Mourinho serve, eccome. Quattro elementi – in attesa di Kumbulla – sono pochi. E sappiamo come l’infortunio dell’albanese, assai grave, non permette nel momento del recupero completo del giocatore di averlo a disposizione al massimo della condizione fisica. Ecco perché si cerca un uomo che possa andare a completare il reparto. Un uomo che possa aiutare lo Special One nelle sue scelte.

Nei mesi scorsi sono usciti diversi nomi. L’ultimo, quello proprio degli ultimi giorni di mercato, è stato Sarr del Chelsea. Si pensava infatti, con i dirigenti giallorossi a Londra per chiudere l’operazione Lukaku, che Pinto potesse fare un sondaggio appunto per l’ex Monaco. Poi non c’è stato il colpo ma, sempre dal Chelsea, il prossimo mese di gennaio, potrebbe esserci un’occasione da sfruttare. Soprattutto perché potrebbe essere un’operazione in prestito.

Calciomercato Roma, il Chelsea molla Chalobah

Parliamo di Trevoh Chalobah, difensore dei Blues, che non ha nessuna possibilità di giocare con Pochettino. Nello scorso mercato invernale era già stato accostato alla Roma – e pure all’Inter – ma poi è rimasto in Premier League. Ma secondo express.uk, a gennaio il 24enne andrà via. Il tecnico argentino vuole chiudere molte operazioni in uscita, soprattutto per questi elementi che non rientreranno mai nelle sue rotazioni.

E Chalobah quindi potrebbe essere un’occasione magari da sfruttare in prestito. Prestanza fisica e grande senso della posizione sono i punti di forza del difensore che potrebbe anche essere utile alla causa giallorossa. Vedremo. Un ritorno di fiamma ci potrebbe essere cercando inoltre di sfruttare quelli che sono i buoni rapporti con il Chelsea.