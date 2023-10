Tris di “innesti” per Mourinho: sarà un’altra Roma

Tris di “innesti” per Mourinho, nei prossimi giorni tutti in gruppo e mettono nel mirino il Monza. Sarà un’altra Roma

Due persi, tre recuperati. Non si può essere felici in questo modo, ovviamente. Non si può non pensare che i due persi siano Dybala e Pellegrini che si spera possano tornare a disposizione presto, molto presto, anche entro la fine del mese. Difficile, se non impossibile, e la data più probabile per rivederli in campo è quella che dice derby, nella prima decade di novembre.

Ma se due sono fuori, tre sono pronti a rimettersi la maglia e scendere in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina nei prossimi giorni Smalling, Llorente e Renato Sanches dovrebbero tornare in gruppo ed essere a disposizione per la sfida contro il Monza di Palladino – squadra in forma, di qualità, da affrontare nel miglior modo possibile – che bagnerà il rientro dei giallorossi dopo la sosta per le nazionali.

Tris di innesti per Mourinho, il recupero degli infortunati

Il più atteso è ovviamente il difensore inglese che, dopo aver giocato le prime tre partite non si è più visto. E anche nei match contro Salernitana, Verona e Milan aveva dimostrato di non essere purtroppo nelle migliori condizioni possibili. Tanti errori, inspiegabili da uno come lui. Ma Smalling è stato condizionato da un problema tendineo che lo ha costretto anche nel ritiro portoghese a gestirsi.

Llorente invece stava facendo bene, e con il suo rientro Cristante tornerà in mezzo al campo al fianco di Paredes. Infine Renato Sanches, quel centrocampista con caratteristiche uniche dentro la squadra di Mourinho che si è fermato già due volte in questo inizio di stagione. Un elemento in grado di fare la differenza se abbandonato dalla sfortuna che ormai da diversi anni lo ha preso di mira. Due persi e tre recuperati, quindi. Dentro Trigoria si deve fare sempre la conta.