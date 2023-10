Scommessopoli, nuovo fulmine a ciel sereno: adesso sono trenta

Scommesse, si allarga l’inchiesta che vede coinvolti anche i calciatori Nicolò Zaniolo Sandro Tonali e Nicolò Fagioli

L’inchiesta per il calcio scommesse è l’ennesimo burrascoso episodio che mette in discussione l’intero movimento calcistico italiano. Questa volta però lo scandalo potrebbe avere una portata maggiore rispetto ai precedenti, in quanto sarebbero coinvolti tantissimi esponenti della Serie A, oltre ovviamente a diversi calciatori.

Il primo nome ad uscire è stato quello di Nicolò Fagioli, che ha deciso di autodenunciarsi per cercare di andare incontro ad una pena ridotta, ma non è l’unico. Altri due calciatori indicati come colpevoli, o presunti tali, sono Tonali e Zaniolo, che sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine nel ritiro della nazionale.

A seguito di questo colloquio l’ex Milan e l’ex Roma hanno lasciato il ritiro per tornare nelle proprie abitazioni, alimentando ancora di più le voci circa un loro coinvolgimento. Dalle indagini svolte dalle forze dell’ordine sarebbe emerso il coinvolgimento di tantissime altre persone legate alla Serie A, sono circa 30 nomi di scommettitori, o presunti tali, che verranno rivelati nei prossimi giorni. Nel frattempo Fabrizio Corona, colui che per primo ha deciso di parlare di questa faccenda, sarà ospite a Rai 3, dove annuncerà tutti i nomi in diretta televisiva.

Scommesse, altri 30 i nomi coinvolti nello scandalo

Fabrizio Corona è stato il primo a parlare pubblicamente dei calciatori coinvolti in un giro illegale di scommesse, aprendo di fatto un vero e proprio vaso di Pandora. Dopo il suo annuncio infatti lo stesso Fagioli ha deciso di autodenunciarsi, mentre le forze dell’orine hanno cercato di prendere in mano la situazione recandosi nel ritiro della nazionale per parlare con Tonali e Zaniolo.

L’ex re dei paparazzi aveva dichiarato che avrebbe fatto un nome al giorno, attraverso un sito chiamato DillingerNews, ma alla fine ha optato per un modo più diretto, ovvero quello di dire tutti i nomi in diretta sulla Rai dopo la partita della nazionale.

Secondo il Messaggero la vicenda è destinata ad allargarsi a macchia d’olio, con circa 30 nomi coinvolti tra calciatori ed esponenti della Serie A, tra cui figurerebbero addirittura procuratori e presidenti di club. Non sono ancora chiaro quali saranno i personaggi coinvolti ma di una cosa i tifosi sono certi, questa inchiesta rischia come non mai di minare la credibilità del nostro campionato, soprattutto dopo i tanti scandali del passato.