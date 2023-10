Attentato a Bruxelles, morti due tifosi: sospesa Belgio-Svezia

Attentato a Bruxelles e gara della Nazionale sospesa, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi a Belgio-Svezia.

Il momento attuale non è certamente dei migliori, da un punto di vista calcistico e non solo. Se da un lato questi giorni sono stati contraddistinti dalla vicenda scommesse, per la quale si attendono evoluzioni che non poca ingerenza potrebbero avere all’interno del mondo calcistico italiano, questioni ancora più gravi, tristi e pesanti stanno purtroppo macchiando la cronaca internazionale da diverse settimane a questa parte.

Le ripercussioni, come accaduto proprio in queste ore, si stanno riflettendo nella socialità e nella vita di tutti i giorni, subentrando anche nel perimetro sportivo, come accaduto nella serata odierna in occasione della sfida tra Belgio e Svezia. Valevole per la qualificazione al prossimo Europeo, la gara della Nazionale di Lukaku è attualmente congelata sul risultato di 1 a 1, nel quale è stato protagonista il bomber della Roma. Quanto accaduto in queste ore, però, impedisce di tenere in considerazione della sola cronaca sportiva e obbliga, di fatto, a raccontare vicende e situazioni ben più spiacevoli.

Attentato prima di Belgio-Svezia, due morti a Bruxelles: gara sospesa

Come detto, la gara è attualmente ferma in parità e non è ancora chiaro cosa possa accadere nei prossimi minuti. Il secondo tempo della partita non è infatti mai iniziato e il match risulta in questo momento sospeso, in attesa di decisioni ed evoluzioni ufficiali. Il motivo è da ricercarsi nei fatti che hanno preceduto il fischio di gara, capitati nel cuore dell’Europa, in pieno centro a Bruxelles.

Qui, intorno alle 19.15 a circa 5 km dal King Baudouin Stadium, sede della partita di cui detto, un uomo armato ha aperto il fuoco verso alcuni passeggeri a bordo di uno scooter e un taxi. Stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero due vittime, ambedue svedesi e al momento dei fatti indossanti la maglia della propria Nazionale. Intorno alle 22.20 è intanto arrivata la decisione ufficiale circa l’evoluzione della gara: come annunciato dallo speaker in lingua francese, inglese, belga e svedese, i giocatori hanno deciso di non voler continuare la partita.