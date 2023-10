Scommesse, accordo per il patteggiamento: la durata della squalifica

Scommesse, accordo trovato per il patteggiamento. Ecco la durata della squalifica. Mancherebbe solamente l’ufficialità

La notizia si sapeva da un poco di tempo. Adesso dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, magari nei prossimi giorni. Ma ormai di dubbi non ce ne stanno davvero più: il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, così come riportato da Sky Sport, ha deciso di patteggiare. Ed è già stato trovato l’accordo con la procura federale della Figc sulla squalifica.

Saranno sette i mesi, a quanto pare, che verranno inflitti al centrocampista della Juventus. Sette mesi nei quali dovrà continuare il percorso contro la ludopatia che da diverso tempo, almeno secondo le indiscrezioni, il giovane ha iniziato.

Scommesse, 7 mesi a Fagioli

Fagioli, che ha iniziato a collaborare dallo scorso agosto con la federazione, ha deciso di non rischiare una squalifica più lunga e tutto questo ovviamente è stato permesso per il fatto di dare delle indicazioni agli inquirenti su come muoversi in questo momento. Insomma, un accordo consentito dalla legge che permetterà al giocatore il prossimo anno di essere di nuovo ai ranghi di partenza con la Juventus, probabilmente, che già gli ha fatto capire che in questo periodo gli starà vicino.

Un accordo che come detto dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore. Magari nei prossimi giorni. Vedremo ovviamente quelle che saranno le comunicazioni ufficiali della Figc e soprattutto quali saranno i provvedimenti che verranno presi nei confronti di Zaniolo e di Tonali, gli altri due giocatori che per il momento sono coinvolti. In attesa anche di capire cosa dirà Fabrizio Corona nella serata di oggi visto che sarà ospite in un programma della Rai che si preannuncia davvero scoppiettante.