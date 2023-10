Scommesse, Corona fa altri tre nomi di Juve, Lazio e Roma

Scommesse, Corona fa atri tre nomi. Anticipazione di quello che si dovrebbe vedere stasera in diretta su Canale 5. Ecco quello che è successo nella notte

La puntata di Avanti Popolo, in onda ieri sera su Rai 3, non ha portato a chissà quali nuovi sviluppi sulla vicenda scommesse. Anzi, non ce ne sono proprio stati. Però poi, Fabrizio Corona, nella notte attraverso una stories apparsa sul proprio profilo Instagram, ha accusato tutti di censura.

Un’accusa che poi ha portato l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, a consegnare il Tapiro d’Oro all’ex re dei paparazzi che sta letteralmente dettando l’agenda del calcio italiano in queste settimane. E spuntano i nomi di altri calciatori che sarebbero e che potrebbero essere coinvolti nella vicenda del calcio scommesse.

Scommesse, l’anticipazione di Striscia la notizia

“Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona che l’altra notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti Popolo di Rai 3. “A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano”. Questo l’anticipazione di Striscia la Notizia in vista della puntata di questa sera.

Insomma, altri tre nomi, altri tre calciatori che sarebbero coinvolti nella vicenda scommesse. Vedremo poi stasera quali saranno le prove che Corona metterà davanti all’inviato del tg satirico. Un Corona che ieri sera durante il programma andato in onda su Rai 3 ha detto tutto questo. Ovviamente le inda