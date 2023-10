Squalifica UFFICIALE in Serie A: il comunicato del club

Squalifica di due anni per doping, arriva il comunicato ufficiale del Monza sul Papu Gomez. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le questioni in grado di infiammare le attenzioni mediatiche nel corso di queste ultime settimane sono state numerose e hanno abbracciato una pluralità di tematiche, non solo legate al calcio giocato. Come si ricorderà, uno degli aspetti in grado di generare le maggiori discussioni aveva riguardato la posizione della panchina del Napoli, vacillante in seguito alle evidenti difficoltà palesate dai campioni di Italia contro la Fiorentina e stimolante non poche speranze e attese in vista della possibile chiamata ad interim di Antonio Conte.

Quanto accaduto con il tecnico leccese è poi cosa nota, con l’ex Juventus dettosi indisposto ad accettare una causa in corsa in questo momento della sua vita, durante il quale preferisce godersi la famiglia, almeno fino alla fine della prossima stagione. Proprio in quei giorni, intanto, si apparecchiavano i giusti presupposti per l’esplosione della bomba Corona legata al caso scommesse, divenuto uno dei più discussi non solo nell’ambito calcistico. A ridosso della ripresa dei campionati e, in particolar modo, di Roma-Monza, era poi arrivata in queste ore una ricostruzione non meno clamorosa e sorprendente, circa la quale giungono aggiornamenti definitivi e ufficiali.

Doping e squalifica di due anni per Gomez, UFFICIALE: il comunicato del Monza

Ci riferiamo alla squalifica per doping del Papu Gomez, reduce dall’esperienza al Siviglia e ingaggiato da svincolato da Galliani a stagione in corso, al fine di ovviare alle defezioni numeriche causate dagli infortuni che hanno colpito il reparto offensivo del Monza di Palladino. L’ex Atalanta, come scritto in Spagna nelle precedenti ore, era destinato ad andare incontro ad una squalifica di due anni in seguito a dei controlli anti-doping fattigli durante l’esperienza in Spagna.

Sulla questione ha fatto chiarezza, in modo ufficiale e definitivo, lo stesso club lombardo che, a due giorni dalla sfida con la Roma, ha di fatto lasciato intendere come l’argentino sia destinato ad andare incontro ad uno stop di due stagioni. Un periodo non esiguo, soprattutto per un trentacinquenne. A seguire la nota ufficiale.

“AC Monza comunica di aver ricevuto in data odierna – 20 ottobre 2023 – dalla FIFA, per il tramite della FIGC, notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del calciatore Alejandro Dario Gomez. La sentenza prevede la squalifica per due anni dalle attività sportive. Nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina. Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC. La positività è frutto di un’assunzione involontaria. AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali“.