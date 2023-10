Volano gli stracci, colpo di scena Juve: tentazione Roma

Emergono nuovi dettagli in merito ai rapporti gelidi che ormai si sono delineati con il club: la Roma e la Juventus potrebbero approfittarne. Ecco come.

La sofferta quanto importante vittoria ottenuta contro il Monza ha permesso alla Roma di incamerare tre punti preziosissimi per la propria classifica. Pur non brillando, i giallorossi sono riusciti ad inanellare un’altra vittoria, allunga la striscia di successi consecutivi.

Le prossime settimane saranno sicuramente ricche di impegni per Lukaku e compagni. Trovare continuità di rendimento rappresenta sicuramente un obiettivo concreto per la compagine di José Mourinho. Tuttavia, negli ultimi giorni a calamitare l’attenzione mediatica sono state anche le voci di calciomercato. Oltre al caso scommesse, infatti, i primi rumours sugli affari ancora in essere hanno cominciato a riempire le prime pagine dei quotidiani. Dal canto suo, la Roma osserva il da farsi, pronta a cogliere eventuali soluzioni. Sotto questo punto di vista, le ultime indiscrezioni che trapelano sul futuro di Sancho non possono non essere prese in considerazione.

Dal Barcellona alla Serie A: i possibili scenari sul futuro di Sancho

Negli ultimi giorni era già rimbalzata la voce di una rottura quasi definitiva tra il Manchester United e Sancho. Gli ‘spifferi’ hanno trovato ulteriori conferme nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, dopo l’esclusione dell’ex Dortmund da parte di ten Hag, la frattura sembra ormai essere irricucibile.

L’ipotesi legato ad un addio di Sancho a gennaio è sempre più credibile, dal momento che il calciatore non si è esclusa per il suo atteggiamento e per adesso non è stato reintegrato in rosa. Barcellona e Juventus sarebbero tra i club interessati all’acquisto di Sancho, ma occhio ad un possibile ritorno in Bundesliga. Per adesso, però, non si segnalano trattative concrete in tal senso. Ad ogni modo, nel caso in cui il club inglese dovesse aprire a formule di pagamento piuttosto convenienti, chissà che la Roma non riesca a far saltare il banco con un’offerta concreta. Per adesso è tutto da confinare nell’alveo delle mere ipotesi; ma in futuro chissà che non possano crearsi gli spiragli giusti…