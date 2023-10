Nuova tegola per Mourinho: out fino alla sosta di novembre

Roma, non c’è pace per i giocatori giallorossi con uno che ha accusato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a stare ai box

La Roma ieri ha vinto contro il Monza nell’anticipo della domenica. Dopo due anni i giallorossi sono tornati a giocare alle 12.30, con lo Stadio Olimpico che ha risposto presente come al solito. Ennesimo sold out per i tifosi romanisti che hanno visto la propria squadra conquistare 3 punti importanti per agganciare le zone che portano nelle coppe europee. Il Napoli quinto, infatti, è distante solo tre lunghezze dopo la vittoria col Verona.

Alla prossima giornata, però, c’è il big match con l’Inter che guida la classifica anche grazie al successo sul Torino per 3-0. Le reti di Thuram, Lautaro e Calhanoglu hanno permesso ai nerazzurri di conquistare la vetta della classifica e mantenerla anche grazie al risultato di Milan-Juventus di ieri sera. I bianconeri sono riusciti a sconfiggere Giroud e compagni grazie alla rete di Locatelli, che ha firmato la vittoria che vale il terzo posto.

Proprio al big match con l’Inter non prenderanno parte diversi titolari della Roma con Llorente che è tornato in campo ieri contro i brianzoli. Il suo recupero sarà gestito anche grazie alla partita di giovedì contro lo Slavia Praga e poi potrebbe riesserci il suo rientro da titolare contro Lautaro e compagni.

Roma, Azmoun si infortuna di nuovo: possibile stop di un mese

Anche Smalling e Renato Sanches sperano di recuperare, mente di sicuro non ci saranno Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini che stanno cercando di recuperare per essere utili proprio contro i milanesi. In queste ore, però, si dovrebbe conoscere anche il destino di un altro giocatore.

Si tratta di Sardar Azmoun che ieri contro il Monza ha accusato un problema al polpaccio destro he lo ha costretto a finire la partita zoppicando. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è timore per le condizioni fisiche dell’iraniano che potrebbe stare fuori fino alla prossima sosta per le nazionali di metà novembre. Circa tre settimane, quindi, con i medici che sospettano una lesione del polpaccio, non lo stesso che lo ha costretto a saltare l’inizio di campionato.