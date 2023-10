Addio e ritorno choc: via insieme a Mourinho

Mourinho potrebbe lasciare la Roma a fine stagione, con il contratto che scade proprio a giugno 2024, e un calciatore potrebbe seguirlo

Il destino di Mourinho sembra ormai deciso con il tecnico che potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Il contratto scade a giugno nel 2024 e fino ad ora non ci sono stati incontri con la proprietà per decidere come continuare e se continuare insieme. Questo stato di incertezza ha favorito il proliferare di voci e speculazioni sul futuro dello Special One, che sta lavorando per portare la Roma in Champions League.

L’inizio di stagione non è stato dei migliori visti i pochi punti guadagnati in sei partite. Prima di giocare contro Frosinone, Cagliari e Monza, i punti messi in cassaforte dalla Roma erano solo cinque, un bottino troppo basso per i tifosi che hanno contestato la squadra, soprattutto la parte più estremista che chiedeva già l’esonero del tecnico. Un’idea non condivisa da tutti, ma che ha fatto capire bene i sentimenti che si respiravano nella piazza romana.

Nelle ultime giornate, José è riuscito a scacciare le critiche grazie a tre vittorie consecutive, senza contare quelle in Europa League. Nel Girone G, la Roma è prima insieme allo Slavia Praga, che affronterà i giallorossi domani sera allo Stadio Olimpico. Uno scontro fondamentale per definire il cammino nella competizione.

Calciomercato Roma, Abraham può andarsene con Mourinho: lo vogliono tre club inglesi

Comunque vada la stagione e il prosieguo nella competizione della Uefa, il destino dello Special One sembra ormai segnato, con diverse offerte arrivate sulla sua scrivania in questi ultimi mesi. Sono tanti i club interessati a prenderlo per dare vita a un nuovo corso di successo.

Come riporta Team Talk, però, la sua partenza non sarebbe l’unica perché ci sarebbero alcuni giocatori che lascerebbero la Roma insieme a lui. Uno di questi è Tammy Abraham che ha sempre avuto mercato in Inghilterra. Il Chelsea su tutti non ha mai perso di vista gli sviluppi del calciatore così come il Brentford ha intenzione di vedere come tornerà dall’infortunio per sostituire Ivan Toney, dato per partente a gennaio. Oltre a questi due club, poi, c’è l’Aston villa interessato per l’estate.