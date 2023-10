Mourinho, fissato l’incontro coi Friedkin: sostituto già scelto

Mourinho, fissato l’incontro con i Friedkin per parlare del futuro: sarà rinnovo o addio, sostituto già scelto

Vigilia del match di Europa League tra Roma e Slavia Praga, in una gara che rischia di essere già decisiva per le sorti della stagione romanista. In caso di vittoria i giallorossi sarebbero gli assoluti favoriti per arrivare primi in questo girone, distanziando di tre punti proprio la squadra cieca, con la quale però c’è da giocare la gara di ritorno in trasferta.

L’imperativo per Mourinho e per i calciatori è vincere, e per aiutarli in questa impresa ci sarà come sempre uno Stadio Olimpico Sold-out, che si appresta a sostenere la squadra e a darle una mano a spingere il pallone alle spalle del portiere.

Nonostante siamo in uno dei momenti più caldi della stagione, con i giallorossi che hanno appena cominciato ad incanalare una serie di risultati utili consecutivi non si può però non parare di futuro, in particolare quello dello Special One, che ha ancora il contratto in scadenza a giugno. Una sua permanenza appare improbabile, eppure le ultime notizie lasciano ben sperare i tifosi romanisti.

Mourinho, incontro con i Friedkin fissato: il sostituto è già stato scelto

Con una gara importantissima come quella contro lo Slavia Praga alle porte uno delle principali preoccupazioni di tifosi e società resta il futuro del tecnico José Mourinho, diviso tra i milioni sauditi ed un futuro nella capitale. Il portoghese ha già chiarito la sua posizione, ammettendo la possibilità di un futuro in Arabia, seppur non specificando quando avverrà questo trasferimento.

Finora tra lui e i Friedkin non ci sono stati contatti ufficiali per intavolare una trattativa di rinnovo, ma secondo quanto riporta Calciomercato.com la situazione potrebbe cambiare presto. Durante la sosta invernale i Friedkin dovrebbero avere un contatto diretto per chiarire se ci possono essere gli estremi per poter continuare il rapporto tra Mourinho e la Roma, sempre secondo Calciomercato.com il finale non è così scontato come poteva sembrare, eppure i giallorossi si sarebbero già tutelati sondando i nomi dei possibili sostituti.

La suggestione resta Antonio Conte, tuttavia alla società piace molto anche Thiago Motta, che sta facendo benissimo alla guida del Bologna. L’italo brasiliano piace sia ai Friedkin che a Pinto, resta da capire se il tecnico vorrà lasciare a giugno la panchina del club rossoblu o continuare li per un altro anno.